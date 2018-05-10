Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за январь-март вырос на 46 проц

Астана , 10 мая / Синьхуа / — Товарооборот между Казахстаном Узбекистаном за январь-март 2018 года составил 543,1 млн долларов США, что на 46,1 проц выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба премьер-министра.

Экспорт из Казахстана в Узбекистан за январь-март вырос на 55,1 проц и составил 399,9 млн долларов. Импорт в Казахстан из Узбекистана увеличился на 25,6 проц и достиг 143,2 млн долларов.