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Украина надеется на кредитную программу с МВФ
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Министр финансов Украины считает, что страна заключит ещё одну кредитную программу с МВФ 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Киев заключит с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу расширенного финансирования после окончания текущей. Такое мнение высказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Думаю, будет ещё одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать её структурировать. Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет ещё одна программа», — цитирует Данилюка издание «Новое время».
Он отметил, что пока правительство не будет начинать работу над новой программой, поскольку ещё нужно выполнить действующую.
«Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики», — пояснил глава Минфина Украины.
Ранее сообщалось, что пятый транш кредита МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.
В октябре 2017 года ФАН передавало, что экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал переговоры Украины с МВФ.
RT на русском: последние новости
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