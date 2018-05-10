Украина надеется на кредитную программу с МВФ

Министр финансов Украины считает, что страна заключит ещё одну кредитную программу с МВФ

«Думаю, будет ещё одна программа. И уже некоторые говорят, что сейчас нам уже нужно начинать её структурировать. Когда я говорю с инвесторами, они также ожидают, что будет ещё одна программа», — цитирует Данилюка издание «Новое время».

Он отметил, что пока правительство не будет начинать работу над новой программой, поскольку ещё нужно выполнить действующую.

«Сейчас у нас уникальная программа как по сумме, так и по условиям. Мы получили достаточно большую сумму денег и вышли на новую стадию развития экономики», — пояснил глава Минфина Украины.

Ранее сообщалось, что пятый транш кредита МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.