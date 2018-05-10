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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,25%
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Рынок акций Испании закрылся ростом, IBEX 35 прибавил 0,25% 

Investing.com Россия 55 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Испании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, телекоммуникаций и IT и строительства.
На момент закрытия на Мадридской фондовой бирже IBEX 35 подорожал на 0,25%, достигнув 3-месячного максимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса IBEX 35 по итогам сегодняшних торгов были акции Bankia SA (MC:BKIA), которые подорожали на 0,078 п. (2,15%), закрывшись на отметке в 3,706. Котировки Amadeus (MC:AMA) выросли на 0,920 п. (1,46%), завершив торги на уровне 64,000. Бумаги Caixabank SA (MC:CABK) выросли в цене на 0,048 п. (1,14%), закрывшись на отметке 4,270.
Лидерами падения стали акции Distribuidora Intl de Aliment (MC:DIDA), цена которых упала на 0,335 п. (9,02%), завершив сессию на отметке 3,377. Акции Tecnicas Reunidas (MC:TRE) поднялись на 0,460 п. (1,70%), закрывшись на уровне 26,650, а Melia Hotels International SA (MC:MEL) снизились в цене на 0,160 п. (1,33%) и завершили торги на отметке 11,880.
На Мадридской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (92) превысило количество закрывшихся в плюсе (87), а котировки 24 акций практически не изменились.
Котировки акций Amadeus (MC:AMA) выросли до исторического максимума, поднявшись на 1,46%, 0,920 п., и завершили торги на отметке 64,000.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,51%, или 6,70, достигнув отметки $1.319,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,31%, или 0,22, до $70,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,30%, или 0,23, до отметки $76,98 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,52% до 1,1912, а котировки EUR/GBP повысились на 0,85%, достигнув отметки 0,8822.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,34% до 92,63.
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