Обвал лиры — угроза для Эрдогана на выборах

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика» Через несколько часов после того как лира достигла очередного исторического минимума президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и его главные экономические советники предпримут необходимые меры для обуздания инфляции и прекращения девальвации лиры. В среду Эрдоган созвал экстренное совещание со своей экономической командой. Новость о встрече позволила лире укрепиться до 4,29 по отношению к доллару, поскольку инвесторы предположили, что Центральный банк Турции вновь поднимет процентную ставку (несколько недель она была увеличена на 75 базисных пунктов). После обсуждения с министрами и чиновниками, включая главу Центрального банка, президент Турции обнародовал заявление, в котором говорится о готовности бороться со всеми экономическими и финансовыми вызовами. ∎Центральный банк продолжит эффективно использовать имеющиеся у него инструменты, — говорится в документе, которое вряд ли успокоит опасения инвесторов о перегреве турецкой экономики. — В ближайшем будущем наша страна продолжит придерживаться ориентированной на рост политики∎.

Динамика курса турецкой лиры

Лира слабеет в течение нескольких последних месяцев из-за высокой инфляции и растущего дефицита счета текущих операций. Это вызывает серьезные опасения, что турецкая экономика расширяется слишком быстро и несбалансированно. Обесценивание валюты усилилось после предвыборного обещания увеличить потребительские расходы, что, по мнению властей, должно привлечь на их сторону колеблющихся избирателей. Решение президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном также вызвало опасения по поводу эскалации региональной напряженности и повышения цен на энергоносители. В среду утром лира достигала 4,37 за доллар, новый исторический минимум. Валютный аналитик Rabobank Петр Матыс считает, что в ближайшие дни процентная ставка может быть увеличена на 200 базисных пунктов, а турецкое правительство продолжит словесную интервенцию. ∎Предстоящие дни будут ключевыми для лиры∎, — заявил он британской Financial Times. В апреле рынок начал расти, когда Эрдоган объявил о досрочных парламентских и президентских выборах, поскольку инвесторы посчитали, что быстрая предвыборная кампания принесет стабильность и структурные реформы на фоне растущих опасений о перегреве турецкой экономики. Но через три недели от оптимизма ничего не осталось. Инвесторам явно не понравились обещанные властями расходы на $5,6 млрд ∎Инвесторы ожидали, что после выборов начнется сокращение расходов или, как минимум, определенные ограничения в макроэкономической политике, — объясняет аналитик GlobalSource Partners Атилла Есилада. — Но объявленная программа расходов нанесет значительный ущерб бюджету∎. Есилада считает, что турецким политикам необходимо срочно показать, что они прислушиваются к опасениям рынка. В прошлом году экономика Турции превзошла все ожидания: благодаря пакету мер по стимулированию темпы роста ВВП составили 7,4% и это после неудавшегося государственного переворота, который сильно встряхнул страну. Однако рост был несбалансированным, с высокой инфляцией и расширяющимся дефицитом текущего счета. Все это усилило давление на лиру и заставило рейтинговые агентства и экономистов говорить об угрозах. На прошлой неделе МВФ предупредил о нежелательности направленной на стимулирование экономического роста политики, так как необходим период замедления и восстановления баланса. Однако Эрдоган, по всей видимости, считает, что финансовая осмотрительность и замедление роста противоречат целям избирательной кампании, особенно когда его потенциальный электорат выражает недовольство экономикой.

Ссылки по теме

Падающая лира мешает Эрдогану удерживать власть Как Турция попала в финансовые тиски спекулянтов Турецкий лидер и его правящая Партия справедливости и развития (ПСР) остаются фаворитами на президентских и парламентских выборах, которые должны состоятся 24 июня. Но неожиданное объединение оппозиционных сил поставило под угрозу большинство мест в парламенте для ПСР и ее союзников, а Эрдогану победу в первом туре. Возможно, поэтому премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о расходах на 24 млрд лир ($5,6 млрд), надеясь, таким образом, привлечь на свою сторону колеблющихся избирателей. Аналитики и экономисты опасаются, что пакет стимулирования, а также недавнее обещание сократить НДС на продажу жилья, еще больше ускорят экономику, в то время, как она нуждается в замедлении. Ситуацию также усугубляет инфляция, которая оказалась выше, чем прогнозировалось, неожиданное снижение рейтинга от Standard & Poor's, укрепление доллара и ухудшение настроений по отношению к развивающимся экономикам. Не нравится рынку и жесткая риторика Эрдогана, который выступает против нового повышения процентной ставки. Его заявления вызвали опасения по поводу того, что Центральный банк ограничен в своих действиях или он будет реагировать с опозданием. Лира уже заплатила за подобную политику, потеряв около 13% своей стоимости с начала года. Больше всего инвесторы опасаются, что нестабильность лиры может распространится на всю экономику, особенно на корпоративный сектор, у которого значительные обязательства в иностранной валюте.