Лира возобновила снижение после двухдневного роста

Москва , 11 мая — «Вести. Экономика». Лира приостановила двухдневный рост по отношению к доллару, поскольку перспективы политики центробанка Турции остаются неопределенными, пишет Bloomberg

Фото: EPA/SEDAT SUNA

К 13:22 мск лира снизилась на 0,7% до 4,2664 за доллар после укрепления на 2,4% в предыдущие два дня.

Спекуляции о том, что ЦБ повысит ставки, после встречи президента Турции Реджепа Эрдогана с высокопоставленными экономическими чиновниками помогли лире отскочить от рекордно низкого уровня 4,3743, достигнутого в среду.

Как сообщали «Вести. Экономика», в среду Эрдоган созвал экстренное совещание со своей экономической командой. После обсуждения с министрами и чиновниками, включая главу центрального банка, президент Турции обнародовал заявление, в котором говорится о готовности бороться со всеми экономическими и финансовыми вызовами. Новость о встрече позволила лире укрепиться до 4,29 по отношению к доллару.

Morgan Stanley сейчас ожидает повышения ставки на 150 базисных пунктов к июню. Ранее аналитики банка прогнозировали повышение лишь на 50 б. п. В Morgan Stanley также полагают, что ЦБ Турции проведет промежуточное заседание, если валюта снова окажется под давлением.

Лира слабеет в течение нескольких последних месяцев из-за высокой инфляции и растущего дефицита счета текущих операций. Это вызывает серьезные опасения, что турецкая экономика расширяется слишком быстро и несбалансированно. Обесценивание валюты усилилось после предвыборного обещания увеличить потребительские расходы, что, по мнению властей, должно привлечь на их сторону колеблющихся избирателей.

Падению лиры на этой неделе способствовали опасения, что укрепление доллара спровоцирует отток капитала с развивающихся рынков. Ситуацию усугубляли опасения, что Эрдоган может выступить против повышения ставки до выборов 24 июня.

Возможности для роста лиры турецкой валюты ограничены, отмечают в Morgan Stanley. Сроки повышения ставки остаются неопределенными. Между тем, поступающие экономические данные, «вероятно, останутся негативными», считают аналитики.