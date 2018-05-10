Будет национализация: как Киев заберет российские банки

Верховную раду внесен законопроект, который позволит национализировать имущество российских компаний. Большинство «дочек» отечественных банков на Украине так и смогли найти покупателей на свой бизнес. При этом санкции могут распространить и на украинский бизнес, поставляющий товары в Россию

В Верховной раде Украины предложили национализировать имущество российских компаний на Украине. Это вытекает из изменений в закон «О санкциях». Законопроект внес народный депутат Роман Зварыч из фракции «Блок Петра Порошенко».

Для «безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы» со стороны России необходимо «передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и ее граждан», считают авторы документа.

Сейчас «на законодательном уровне введение именно таких секторальных санкций не урегулировано», говорится в документе. Также предлагается применять санкции к украинским юридическим лицам, которые осуществляют хозяйственную деятельность с Россией.

Отношения России и Украины испортились после госпереворота в Киеве в 2014 году и вхождения Крыма в состав России. В «заложниках» Киева, в частности, оказались российские банки на территории Украины. Радикальные группировки блокировали работу российских кредитных учреждений.

ВТБ, В прошлом году Украина также ввела официальные санкции сроком на год против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: украинских Сбербанка БМ Банка («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа ), львовского VS банк. Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Также банкам было запрещено выводить средства за пределы Украины.

В марте этого года Киев ожидаемо продлил санкции против российских банков, которые сказались на деятельности кредитных организаций.

По данным Национального банка Украины, в топ-10 убыточных банков на Украине входят две российские кредитные организации — БМ Банк и Проминвестбанк.

В частности, по данным отчетности, в первом квартале этого года убыток Проминвестбанка составили почти 300 млн гривен ($11,4 млн), а убытки БМ Банка — 21 млн гривен (почти $801 тыс.).

При этом все последнее время российские кредитные учреждения пытаются продать свой бизнес на Украине, однако найти покупателей оказалось не просто. Пока что удалось уйти с Украины только львовскому VS банку. Как сообщалось в конце прошлого года, «Сбербанк Европа», контролируемый «Сбербанком России», завершил сделку по продаже доли в украинском VS Bank («ВиЭс банк») группе ТАС бывшего главы Национального банка Украины и вице-премьера Сергея Тигипко

Анонсируемая сделка по продаже дочки Сбербанка сорвалась.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские банки на Украине не комментируют внесенный законопроект. Так, ВТБ и ВЭБ не ответили на просьбу «Газеты.Ru», в Сбербанке предпочли воздержаться от комментариев.

При этом в случае принятия законопроекта проблемы будут не только у российских банков на Украине, говорят эксперты.

«Главной мишенью данного законопроекта является украинский бизнес, чьи активы за «сотрудничество с агрессором» можно будет арестовать и передать в собственность государства. Такие санкции могут коснуться и крупных предприятий, осуществляющих закупки у российских компаний или осуществляющие в их адрес поставки, так и в отношении субъектов малого и среднего бизнеса, имеющих российских контрагентов. На Украине осталась промышленность, исторически и технологически связанная с Россией, а также бизнес, для которого российский рынок является главным рынком сбыта», — говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

По его словам, если посмотреть структуру украинского экспорта в Россию, то только в прошлом году было поставлено металлов и изделий из них на $1,3 млрд (28% украинского экспорта в Россию), машин и оборудования на $1 млрд (20%), химии на $0,8 млрд (16%). Также поставляется в Россию пластмассы, средства транспорта и комплектующие к ним и продукция легкой промышленности.

«Если законопроект будет принят, практически каждое украинское предприятие может попасть под эти ограничения и либо будет национализировано за нарушения, либо обанкротится в связи с потерей рынка сбыта. Крайне вредоносный для всей украинской экономики законопроект, который может ее окончательно похоронить, поскольку в «лучшем» случае Украина получит на руки десятки простаивающих промышленных предприятий, миллиардные долги и армию безработных украинцев», — говорит эксперт.

Впрочем, по словам руководителя коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов , законопроект могут не одобрить, так как его реализация может повлечь за собой множество проблем. «Если Украина действительно решится национализировать чью-либо собственность, то это еще больше ударит по ее инвестиционному климату, который на данный момент и так очень плохой», — говорит Денис Фролов.

По его словам, в случае принятия документа пострадавшим компаниям придется обжаловать документ в международные судебные органы.