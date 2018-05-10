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Валюты СНГ: привлекательность и уязвимость
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Валюты СНГ: привлекательность и уязвимость 

Вести Экономика 29 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика» За неделю с 3 по 10 мая число валют стран СНГ снизившихся и укрепившихся к доллару США разделилось поровну, по пять. Две валюты — азербайджанский и туркменский манат — имеют строго фиксированный курс. Среди упавших валют: российский рубль (-1,60%), армянский драм (-0,40%), украинская гривна (-0,24%), белорусский рубль (-0,08%) и молдавский лей (-0,05%). Укрепились казахстанский тенге (+0,35%), грузинский лари (+0,28%), киргизский сом (+0,19%), таджикский сомони (+0,15%) и узбекский сумм (+0,11%).
Это происходило на фоне продолжающегося роста доллара. Индекс доллара DXY вырос с прошлого четверга с 92,4 п. до 92,9 п., или на 0,5%. Это означает, что все валюты СНГ за исключением рубля чувствовали себя увереннее по отношению к доллару, чем основные мировые валюты.
Что касается рубля, то российский рынок продолжил отыгрывать последние американские санкции и, кроме того, оказался уязвимым к оттоку спекулятивного капитала. Складывается парадоксальная на первый взгляд ситуация. Рынок рубля гораздо ликвиднее и привлекательнее для финансового капитала по сравнению с остальными валютными рынками стран СНГ вместе взятыми. Но именно это и делает его более уязвимым для оттока капитала, особенно в моменты снижения спредов между доходностью гособлигаций США и стран с формирующимися рынками. Сказываются на рубле и покупки валюты Банком России для Минфина согласно бюджетному правилу.
Давление на армянский драм можно объяснить сменой власти в стране. Примечательно, что на фоне драматических событий вокруг фигуры главы исполнительной власти Центральный банк Армении успевает уделять внимание криптовалютам. Во вторник армянский регулятор предупредил о существенных рисках и призвал общественность, включая субъекты хозяйствования, воздержаться от обмена и покупки/продажи криптоактивов, принятия платежей криптоактивами, осуществления инвестиций в криптоактивы и совершения других операций с ними. В то же время все вышесказанное не относится к созданию и добыче (майнингу) криптоактивов, так как данная деятельность находится вне правомочий Центробанка Армении по регулированию и надзору, и рассматривается как отрасль информационных технологий.
В начале недели Нацбанк Беларуси опубликовал ежемесячную статистику по ЗВР. Международные резервные активы РБ на 1 мая, по предварительным данным, составили $7,038 млрд в эквиваленте. За апрель они выросли на $43,5 млн (+0,6%) после снижения в марте на $98,8 млн (-1,4%). Увеличению уровня резервов в апреле способствовали покупка иностранной валюты Национальным Казахстанбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. При этом белорусским Правительством и Нацбанком в апреле исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму $332 млн  10 мая Нацбанк Казахстана выпустил пресс-релиз о предварительной оценке платежного баланса Республики Казахстан за первый квартал. По данным казахстанского регулятора, счет текущих операций в первом квартале сложился с небольшим дефицитом в $95 млн в сравнении с дефицитом в $1,4 млрд в первом квартале прошлого года. Увеличение профицита торгового баланса на фоне восстановления цен на энергоносители стало ключевым фактором, обусловившим сокращение дефицита счета текущих операций.
Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари
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