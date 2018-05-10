Валюты СНГ: привлекательность и уязвимость

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика» За неделю с 3 по 10 мая число валют стран СНГ снизившихся и укрепившихся к доллару США разделилось поровну, по пять. Две валюты — азербайджанский и туркменский манат — имеют строго фиксированный курс. Среди упавших валют: российский рубль (-1,60%), армянский драм (-0,40%), украинская гривна (-0,24%), белорусский рубль (-0,08%) и молдавский лей (-0,05%). Укрепились казахстанский тенге (+0,35%), грузинский лари (+0,28%), киргизский сом (+0,19%), таджикский сомони (+0,15%) и узбекский сумм (+0,11%).

Это происходило на фоне продолжающегося роста доллара. Индекс доллара DXY вырос с прошлого четверга с 92,4 п. до 92,9 п., или на 0,5%. Это означает, что все валюты СНГ за исключением рубля чувствовали себя увереннее по отношению к доллару, чем основные мировые валюты.

Что касается рубля, то российский рынок продолжил отыгрывать последние американские санкции и, кроме того, оказался уязвимым к оттоку спекулятивного капитала. Складывается парадоксальная на первый взгляд ситуация. Рынок рубля гораздо ликвиднее и привлекательнее для финансового капитала по сравнению с остальными валютными рынками стран СНГ вместе взятыми. Но именно это и делает его более уязвимым для оттока капитала, особенно в моменты снижения спредов между доходностью гособлигаций США и стран с формирующимися рынками. Сказываются на рубле и покупки валюты Банком России для Минфина согласно бюджетному правилу.

Давление на армянский драм можно объяснить сменой власти в стране. Примечательно, что на фоне драматических событий вокруг фигуры главы исполнительной власти Центральный банк Армении успевает уделять внимание криптовалютам. Во вторник армянский регулятор предупредил о существенных рисках и призвал общественность, включая субъекты хозяйствования, воздержаться от обмена и покупки/продажи криптоактивов, принятия платежей криптоактивами, осуществления инвестиций в криптоактивы и совершения других операций с ними. В то же время все вышесказанное не относится к созданию и добыче (майнингу) криптоактивов, так как данная деятельность находится вне правомочий Центробанка Армении по регулированию и надзору, и рассматривается как отрасль информационных технологий.