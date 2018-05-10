В Самарской области вырос уровень инфляции

Самарастат опубликовал данные об уровне инфляции в Самарской области за апрель. В минувшем месяце он возрос на 0,5%. Для сравнения, в апреле 2017 года рост составил лишь 0,2%. Больше всего, исходя из индекса потребительских цен, в регионе подорожали продовольственные товары — на 1%, что ощутимо. В прошлом году увеличение цен на эти группы товаров доходило до отметки не более 0,4%. По данным Самарастата, заметнее всего подорожали вареная колбаса, морковь, яблоки, туалетное мыло и бензин марки АИ-92.

Цены на непродовольственные товары поднялись на 0,3%. Тогда как месяцем ранее роста не наблюдалось. Зато в сравнении с мартовскими показателями на 0,1% упала средняя стоимость платных услуг — 0,2%. Как заключает службы статистики, с начала года индекс инфляции составил 101,4%, что значительно выше уровня аналогичного периода 2017 года. Тогда цены выросли только на 0,9%.

Фото: b1.vestifinance.ru