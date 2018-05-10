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ЕБРР не ожидает в России макроэкономических потрясений
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ЕБРР не ожидает в России макроэкономических потрясений 

ТАСС 49 минут назад
СОВАЙМА /Иордания/, 10 мая. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) не прогнозирует макроэкономических кризисов и потрясений в России в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев.
"Мы считаем, что действительно продолжится тренд, который заключается в том, что в России есть макроэкономическая устойчивость, особенно при текущих ценах на нефть. Бюджет основан примерно на $40 за баррель, цены существенно выше, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать никаких макроэкономических потрясений", — сказал Гуриев.
По его словам, правительство РФ продолжит прежний экономический курс.
"И президент [Владимир] Путин, и премьер-министр [Дмитрий] Медведев говорили о приверженности прежнему курсу. Мы предполагаем, что, действительно, прежний курс будет продолжен. В связи с этим мы не изменили прогноз экономики России. Мы также видим, что рынки с нами согласны — они не отреагировали ни на выборы президента, ни на назначение главы правительства, — отметил Гуриев. — Считая, что сохранится статус-кво, мы сохраняем свой прогноз от 1,5% до 2% роста ВВП в год".
Этот прогноз является консенсусом на рынке среди международных финансовых организаций, добавил главный экономист ЕБРР.
Тем не менее сохранение Россией статуса-кво также означает сохранение низкого уровня инвестиций, указывает он. «Россия продолжает сохранять его на уровне примерно 21-22% ВВП, как 6 лет назад, когда президент Путин пообещал поднять их до 27% ВВП. Сейчас его предложения немного скромнее — 25% ВВП, но последние шесть лет инвестиции по отношению к ВВП находятся на низком уровне, и как рынки, так и международные организации предсказывают их сохранение на таком, к сожалению, не очень высоком уровне», — сказал Гуриев.
Накануне Европейский банк реконструкции и развития понизил прогноз роста ВВП России в текущем году с 1,7% до 1,5%, в том числе из-за «вялых инвестиций».
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