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Лейн: ставка ЕЦБ не будет сильно меняться
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Лейн: ставка ЕЦБ не будет сильно меняться 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». В ближайшие годы процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ) вряд ли будут сильно меняться, заявил член совета управляющих центрального банка Филипп Лейн.
Здание ЕЦБ EPA/ARMANDO BABANI
"Я не думаю, что в предстоящие годы ставки денежно-кредитной политики резко возрастут. Рынок не считает, что ставки денежно-кредитной политики сильно вырастут", — сказал Лейн. Инвесторы задаются вопросом, станет ли более слабый рост и инфляция в еврозоне в этом году проверкой для решимости ЕЦБ отменить свои агрессивные меры стимулирования. Как писали «Вести. Экономика», ЕЦБ сохранил денежно-кредитную политику без изменений. Согласно решению руководства регулятора ставка депозита (в настоящее время инструмент первичной процентной ставки банка) останется на уровне -0,4%, в то время как основная ставка рефинансирования останется неизменной на уровне 0%. Экономисты, опрошенные Reuters, по-прежнему ожидают, что программа скупки облигаций завершится в этом году, а ставка вырастет только во II квартале 2019 г., однако некоторые аналитики уже начали отмечать возможные риски переноса срока ужесточения политики.
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