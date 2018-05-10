Brexit без сделки приведет к росту цен на продукты 

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Цены на продовольствие в Британии вырастут после Brexit, если не будет достигнуто торговое соглашение с ЕС, говорится в докладе парламента, также может возникнуть нехватка некоторых продуктов, передает Reuters.
В докладе комитета Европейского союза Палаты лордов содержится призыв к правительству разработать всеобъемлющую политику в области продовольственной безопасности для Великобритании. Половина продовольствия импортируется в Британию, при этом 30% импорта приходится на страны ЕС, а еще 11% — из стран, не входящих в ЕС, по торговым сделкам, согласованным Евросоюзом, отмечается в докладе. "Непостижимо, что Brexit не повлияет на импорт продовольствия ЕС в Великобританию", — говорится в документе. Если торговое соглашение не будет достигнуто, Brexit, скорее всего, приведет к росту среднему тарифу на импорт продовольствия на 22%, говорится в докладе. "Хотя это не означает 22-процентное увеличение цен на продовольствие для потребителей, не может быть никаких сомнений в том, что цены в чеках вырастут", — отмечается документом. Чтобы противодействовать этому, правительство может снизить тарифы на весь импорт продовольствия из стран ЕС и из не входящих в союз стран, но это будет представлять серьезную опасность для британских производителей продуктов питания, которые могут не выдержать конкурентной ценовой борьбы. "Импорт продовольствия в ЕС не может быть легко заменен либо производством большего количества в Великобритании, либо импортом большего количества из стран, не входящих в ЕС", — говорится в докладе.