Налоги или нефть: названы возможные источники финансирования нового «майского указа»

Наиболее вероятным источником финансирования нового майского указа видится изменение бюджетного правила за счет увеличения «цены отсечения» по нефти хотя бы на пять долларов. Альтернативным вариантом представляются только налоги, рост которых несет гораздо большие риски для макроэкономической стабильности, считает руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников

Деньги на новый «майский указ»

Дмитрий Медведев. Выполнение нового «майского указа» президента потребует внесения определенных корректив в бюджетный процесс, деньги должны быть найдены, заявил премьер-министр России

По предварительным подсчетам самого главы правительства, объем средств на реализацию нового «майского указа» необходимо увеличить на треть, поэтому к запланированным раньше деньгам придется дополнительно изыскать не менее 8 трлн рублей. В целом на выполнение нового «майского указа» в ближайшие годы будет направлено около 25 трлн рублей.

«Наиболее вероятным шагом мне видится некоторое изменение бюджетного правила. Сейчас оно у нас рассчитано исходя из «цены отсечения» по нефти в 40 долларов за баррель, и если его удастся поднять хотя бы на 5 долларов, то тогда мы действительно получим ресурс и для бюджетного маневра, и для исполнения майского указа. И при этом такой подход никак не нарушит логику формирования суверенных фондов.

В контексте последних событий и возвращения санкций в отношении Ирана , на мировом рынке в ближайшее время значительно сократится объем предложения, что в свою очередь подтолкнет котировки. Цена нефти по году будет выше всех ранее озвученных прогнозов. Да и в целом изменение бюджетного правила обсуждалось давно — с подобными предложениями в адрес президента ранее уже выходил глава ЦСР Алексей Кудрин », — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Ограничения и риски

Немного меняя бюджетное правило в большую сторону, мы не создаем дополнительных рисков для бюджетной политики, но высвобождаем необходимые средства для осмысленной расходной политики. По мнению Масленникова, это особенно важно, так как стимулировать экономику при нынешнем сокращении расходов достаточно сложно.

«Еще одной точкой роста может стать снятие структурных ограничений, но от этого шага мы начнем получать эффект не ранее через 2-3 года, если сами изменения начнутся уже сегодня. Но если ничего не менять в бюджетном правиле и не пересматривать цену отсечения, то тогда остаются только налоги, рост которых несет гораздо большие риски для макроэкономической стабильности. Повышение НДФЛ или НДС в нынешних реалиях ни к чему кроме ускорения инфляции и сокращению потребительского спроса не приведет», — уверен экономист.

При выполнении «майского указа» Медведев также порекомендовал новому правительству учитывать и другие риски, в том числе различные международные ограничения, которые могут действовать в отношении России. Никита Масленников соглашается, что очередной виток санкций и другие ограничения возможны, но есть и более широкое понимание рисков.