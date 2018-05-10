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В апреле инфляция в США выросла на 2,5% в годовом исчислении
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В апреле инфляция в США выросла на 2,5% в годовом исчислении 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В апреле инфляция в США в годовом исчислении выросла в соответствии с прогнозами. При этом базовая инфляция выросла слабее прогнозов, давая дополнительные основания ФРС придерживаться плана по постепенному повышению процентной ставки в этом году.
В отчете Министерства торговли США указано, что инфляция потребительских цен (ИПЦ) в США в апреле в годовом исчислении выросла на 2,5% против роста на 2,4% в марте.
Базовая инфляция, которая является ключевым показателем для определения ценового давления и не учитывает цены на энергоносители и продукты питания, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 2,1%. Экономисты прогнозировали рост этого индекса на 2,2%.
По сравнению с прошлым месяцем общая инфляция выросла на 0,2% против прогнозов о росте на 0,3%. Базовая инфляция выросла на 0,1% по сравнению с прошлым месяцем.
ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы.
Инфляция остается основным фактором для опасений игроков рынков, поскольку ускорение инфляции может стать катализатором для более быстрого повышения процентной ставки ФРС по сравнению с предыдущими прогнозами.
В данный момент большинство аналитиков предполагают, что следующее повышение процентной ставки состоится в результате июньского ФРС, согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com.
Ставки на четвертое повышение процентной ставки в 2018 году удерживаются ниже 50%.
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