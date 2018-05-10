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Украина увязала «Северный поток-2» с гибридной войной
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Украина увязала «Северный поток-2» с гибридной войной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Проект газопровода «Северный поток-2» является элементом «гибридной агрессии» России не только против Украины, но и против всей Европы. Такое заявление президент страны Петр Порошенко сделал по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Аахене, сообщает УНИАН.
Украинский лидер выразил удовлетворение в связи с тем, что страны ЕС расширили поддержку Киеву в вопросе реализации проекта.
«Мне очень приятно, что мы имеем сейчас более широкую поддержку в Европейском союзе [по «Северному потоку-2»], и я как президент, и украинское правительство … — мы делаем все возможное для того, чтобы донести объективную картину и не дать России использовать «Северный поток» как элемент гибридной агрессии не только против Украины, но и против всей Европы», — сказал Порошенко.
Президент утверждает, что проект чреват не только финансовыми потерями для Украины, но и несет геостратегическую опасность для других стран. «Газотранспортная система Украины — это также один из элементов сдерживания агрессора (России — прим. »Ленты.ру»), и невозможно безответственно относиться к этой крайне важной функции», — сказал глава государства.
Меркель в апреле заявила, что реализация проекта «Северный поток-2» невозможна без сохранения транзита некоторого количества газа через украинскую территорию. При этом в Берлине подчеркивают, что прокладка нового трубопровода — это экономический проект.
Украина выступает против реализации проекта российского газопровода «Северный поток-2», который должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Киев неоднократно заявлял, что проект носит политический характер. В апреле 2018 года украинские власти пригрозили санкциями международным компаниям, принимающим участие в реализации проекта. Россия обвинения Украины в политическом характере проекта отрицает, утверждая, что строительство газопровода является чисто экономическим вопросом.
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