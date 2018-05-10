Порошенко назвал ГТС Украины одним из элементов «сдерживания России»

«Конечно, мы подняли эту тему и поднимаем это (вопрос. — RNS). И на переговорах с Германией, и с Францией, и с Европейской комиссией . Сейчас это также одна из тем, которые будут тщательно обсуждаться», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что «Северный поток-2» представляет очень большую опасность не только для Украины. Порошенко добавил, что проект опасен с геостратегической и оборонной точек зрения, а не только с финансовой.

«И газотранспортная система Украины, если хотите, это также один из элементов сдерживания агрессора. И невозможно безответственно относиться к этой важнейшей функции», — заявил украинский лидер.

Россия официальна признана на Украине страной-агрессором.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. «Северный поток — 2» напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. В начале мая 2018 года строительство газопровода началось в Германии. Планируется, что проект завершится в конце 2019 года.