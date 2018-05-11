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Эксперт: Европа отдает предпочтение проекту «Северный поток-2»
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Эксперт: Европа отдает предпочтение проекту «Северный поток-2» 

Свободная пресса 11 мая 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Лидеры Франции и Германии не относятся серьезно к высказываниям президента Украины Петра Порошенко в отношении «Северного потока-2».
Как сообщает «ФАН», такое мнение по данному вопросу высказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Напомним, Порошенко на встрече с Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель делал упор на то, что «Северный поток-2» якобы представляет опасность для энергетической безопасности Европы. Как считает президент Украины, для Европы гораздо безопаснее пользоваться газотранспортной системой Украины, которая сейчас находится в упадке.
По мнению Федорова, такие высказывания Порошенко вряд ли оказали какое либо впечатление на лидеров Франции и Германии. Как отметил эксперт, во Франции и Германии умеют считать деньги, поэтому сделали ставку на «Северный поток-2».
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