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Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1%
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Недельная инфляция в РФ вновь составила 0,1% 

Прайм 16 минут назад
Фото: Прайм
Инфляция в РФ за неделю с 29 апреля по 7 мая вновь составила 0,1%, с начала года набрала 1,3%, сообщает в четверг Росстат.
Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели также оставалась на уровне 0,1%.
За прошлую неделю цены на сахар-песок выросли на 1,1%, на свинину, вареную колбасу, пшено — на 0,2-0,3%. Вместе с этим куриные яйца подешевели на 1,5%, гречневая крупа — на 0,8%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на белокочанную капусту — 4,4%, морковь — 1,3%, картофель, лук и яблоки — 0,3-0,5%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,3% и 1,2% соответственно.
Цены на автомобильный бензин выросли на 1%, на дизельное топливо — на 0,9%.
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