Потребительские цены в США выросли меньше прогноза

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Потребительские цены в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, поскольку цены на автомобили и авиабилеты снизились, сообщает Bloomberg.

Фото: EPA/JUSTIN LANE

Потребительские цены в США в апреле повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Месяцем ранее цены опустились на 0,1%, снижение было зафиксировано впервые за 10 месяцев. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост цен в апреле на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом выражении цены выросли на 2,5%, максимальными темпами за 14 месяцев, после повышения на 2,4% в марте. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, минимальными темпами с ноября. В годовом выражении цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в апреле выросли на 2,1%, максимальными темпами с февраля 2017 года, тогда как ожидалось повышение на 2,2%. Цены на энергоносители в апреле выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,8% в марте. Стоимость продуктов питания повысилась на 0,3% после роста на 0,1% в марте. Цены на подержанные автомобили упали на 1,6%, максимальными темпами с марта 2009 года, после снижения на 0,3% в марте. Цены на новые автомобили опустились на 0,5%, после того как они не изменились в марте. Цены на одежду в апреле повысились на 0,3% после снижения на 0,6% в марте. Стоимость авиабилетов упала на 2,7%. Это максимальное снижение с января 2014 года.