«Евро ожидает ускоренное падение»

К доллару рубль однозначно будет стремиться в район 60 — это сильный и психологический уровень, вблизи которого российская валюта держалась долгое время. С евро ситуация менее предсказуемая, но так как позиции на мировом рынке у евро сейчас достаточно слабые, то в паре евро-рубль можно ожидать ускоренного падения, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева

Курс рубля к доллару и евро

По данным торгов на Московской бирже курс евро впервые с 9 апреля опустился ниже 74 рублей. На фоне роста нефтяных котировок евро ослабел более чем на 1 рубль, достигнув отметки 73,95 рублей. Американская валюта демонстрирует похожие тенденции, теряя 92 копейки к рублю и падая к отметке 62,29 рублей за доллар.

«На текущий момент нефтяной фактор, конечно, основной в вопросе укрепления российской валюты. Такой резкий скачок нефти не может пройти незамеченным для рубля. Еще один момент связан с пересмотром отношения к рисковым активам. Точно так же как турецкая лира или аргентинский песо рубль остается среди рисковых активов и попадает под давление.

На фоне опасений о том, что развивающиеся страны могут испытывать определенные проблемы с экономикой, инвесторы уходят в более безопасные валюты. Но сейчас момент бегства из рисковых активов сходит на нет. Кроме того, ближе к 20 числам месяца на российскую валюту традиционно будет усиливаться спрос в связи со скупкой рублей в налоговых целях», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Влияние нефтяного фактора

По мнению Алены Афанасьевой, к доллару рубль однозначно будет стремиться в район 60 — это сильный и психологический уровень, вблизи которого российская валюта держалась долгое время. С евро ситуация менее предсказуемая. Свою роль здесь играют слабые позиции евро на мировом рынке — европейская валюта сейчас падает и против доллара, неся значительные потери.

«В паре евро-рубль можно ожидать ускоренного падения — в ближайшие дни пара может уйти к отметке 71 и попытаться пробить 70-рублевую отметку. Такая тенденция связана с сигналом европейского ЦБ, который ранее дал понять, что в текущих экономических условиях не собирается переходить к режиму ужесточения монетарной политики», — продолжает наш собеседник.

Рубль укрепляется к доллару и евро вслед за ростом цен на нефть после обострения ситуации вокруг Ирана . Как и прогнозировали эксперты, США решили выйти из соглашения по ядерной сделке с Ираном. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 9 мая достигла 78 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, а 10 мая нефть продолжает торговаться выше отметки 77 долларов за баррель