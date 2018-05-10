«Евро ожидает ускоренное падение»: как изменится курс рубля в мае

К доллару рубль однозначно будет стремиться в район 60 — это сильный и психологический уровень, вблизи которого российская валюта держалась долгое время. С евро ситуация менее предсказуемая, но так как позиции на мировом рынке у евро сейчас достаточно слабые, то в паре евро-рубль можно ожидать ускоренного падения, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева

Курс рубля к доллару и евро

По данным торгов на Московской бирже курс евро впервые с 9 апреля опустился ниже 74 рублей. На фоне роста нефтяных котировок евро ослабел более чем на 1 рубль, достигнув отметки 73,95 рублей. Американская валюта демонстрирует похожие тенденции, теряя 92 копейки к рублю и падая к отметке 62,29 рублей за доллар.

«На текущий момент нефтяной фактор, конечно, основной в вопросе укрепления российской валюты. Такой резкий скачок нефти не может пройти незамеченным для рубля. Еще один момент связан с пересмотром отношения к рисковым активам. Точно так же как турецкая лира или аргентинский песо рубль остается среди рисковых активов и попадает под давление.

На фоне опасений о том, что развивающиеся страны могут испытывать определенные проблемы с экономикой, инвесторы уходят в более безопасные валюты. Но сейчас момент бегства из рисковых активов сходит на нет. Кроме того, ближе к 20 числам месяца на российскую валюту традиционно будет усиливаться спрос в связи со скупкой рублей в налоговых целях», — объясняет ФБА «Экономика сегодня» эксперт.

Влияние нефтяного фактора

По мнению Алены Афанасьевой, к доллару рубль однозначно будет стремиться в район 60 — это сильный и психологический уровень, вблизи которого российская валюта держалась долгое время. С евро ситуация менее предсказуемая. Свою роль здесь играют слабые позиции евро на мировом рынке — европейская валюта сейчас падает и против доллара, неся значительные потери.

«В паре евро-рубль можно ожидать ускоренного падения — в ближайшие дни пара может уйти к отметке 71 и попытаться пробить 70-рублевую отметку. Такая тенденция связана с сигналом европейского ЦБ , который ранее дал понять, что в текущих экономических условиях не собирается переходить к режиму ужесточения монетарной политики», — продолжает наш собеседник.

Рубль укрепляется к доллару и евро вслед за ростом цен на нефть после обострения ситуации вокруг Ирана . Как и прогнозировали эксперты, США решили выйти из соглашения по ядерной сделке с Ираном. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 9 мая достигла 78 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года, а 10 мая нефть продолжает торговаться выше отметки 77 долларов за баррель

«На мой взгляд, здесь больше преобладают спекулятивные факторы. Вблизи 78 долларов за баррель по Brent наблюдается сильное техническое сопротивление. Плюс еще не будем забывать о факторе сезонности — в мае спрос на нефть традиционно начинает расти, потому что ожидается сезон вождения. Скорее всего, котировки будут стремиться вверх до конца мая, сезонно такая тенденция наблюдается всегда в отношении нефти, но отметку в 80 долларов за баррель будет пройти крайне сложно», — резюмирует Алена Афанасьева.