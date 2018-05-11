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Киев боится захвата Германией рынка газа в Европе
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Киев боится захвата Германией рынка газа в Европе 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы украинского МИД Елена Зеркаль в эфире украинского «Пятого канала» заявила, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» позволит Германии контролировать рынок газа в Европе.
«Позиция госпожи Меркель не такая категоричная по» Северному потоку — 2». Она понимает, что её партнеры по коалиции очень в этом заинтересованы, она понимает все привлекательные стороны существования этого «потока», а потом фактически весь крупный рынок газа будет в Германии», — цитирует УНН дипломата.
По её словам, Германия будет контролировать Европу полностью.
«Фактически, это узурпация и привилегии в Европе», — добавила Зеркаль.
Ранее и.о. главы МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из Германии Хайко Маасом указал на то, что «Северный поток — 2» выгоден для Европы.
2 мая украинский лидер Пётр Порошенко на встрече с помощником госсекретаря США Уэссом Митчеллом поднял вопрос строительства газопровода.
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