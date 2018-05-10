Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие

Investing.com — Фьючерсы указывают, что в четверг Уолл-стрит откроется нейтрально. Инвесторы переключили свое внимание на последние данные по инфляции и их влияние на планы ФРС по постепенному повышению процентной ставки в этом году.

На 13:27МСК фьючерс голубых фишек на индекс Dow поднялся на два пункта или 0,01%, фьючерс на S&P 500 повысился на три пункта или на 0,09%, а фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 10 пунктов или на 0,14%.

В 15:30 МСК четверга Министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в апреле. Аналитики рынка предсказывают, что отчет за апрель покажет рост потребительских цен в США на 0,3% после их снижения на 0,1% в марте. Базовая инфляция, согласно прогнозам, вырастет на 0,2% как и в прошлом месяце.

Согласно прогнозам, в годовом исчислении базовая инфляция вырастет на 2,2%, чуть ускорившись по сравнению с ростом на 2,1% в предыдущем месяце. ФРС рассматривает базовую инфляцию как более точный показатель долгосрочного инфляционного давления, поскольку он не учитывает цены на продукты питания и энергоресурсы.

Повышение инфляции может стать катализатором для ускорения темпов повышения процентной ставки ФРС по сравнению с предыдущими прогнозами. Чиновники ФРС стараются удержать инфляцию близко к целевому уровню 2%.

На данный момент игроки рынков предполагают, что следующее повышение процентной ставки состоится в июле, а еще одно — в сентябре, согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com. Вероятность четвертого повышения процентной ставки в этом году на момент написания статьи составляет 44%.

Кроме данных по инфляции, инвесторов заинтересует отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, который выйдет в то же время.

Сезон квартальной отчетности американских компаний подходит к концу. К завершению вторника свои квартальные отчеты представили 449 компаний, охваченных индексом S&P 500. При этом 77% этих отчетов превысили прогнозы экспертов по доходам и 74% отчетов оказались лучше прогнозов экспертов по объему продаж.

Аналитики The Earnings Scout отметили хорошие показатели американских компаний за первый квартал. По их данным общий рост доходов составляет 24,7%, а выручка выросла на 9,3%. Эти аналитики прогнозируют дальнейший рост доходов американских компаний во втором и третьем квартале: «Еще важнее, кроме самого роста, что, скорее всего, он продолжится в 2019 году», — отметили эти эксперты.

В четверг свои квартальные отчеты опубликуют NVIDIA (NASDAQ:NVDA), News Corp (NASDAQ:NWSA)., Symantec (NASDAQ:SYMC), Dropbox (NASDAQ:DBX) и Yelp (NYSE:YELP).

Сегодня цены на нефть продолжают расти, в очередной раз обновив максимумы за три с половиной года на фоне разгорающегося конфликта между Израилем Ираном . Рост напряженности на Ближнем Востоке вызвал опасения о перебоях с поставками нефти из данного региона.

На 13:28 МСК фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,58% до $71,55, а нефть Brent подорожала на 0,22% до позиции $77,38.

К началу дневной сессии индексы большинства основных европейских фондовых бирж повысились. Лидером роста стали акции компаний банковского сектора после того, как Royal Bank of Scotland (LON:RBS) согласился выплатить штраф органам юстиции США, размер которого отказался ниже прогнозов.

В четверг в 14:00 МСК свое решение по процентной ставке объявит Банк Англии . Большинство экспертов рынка теперь полагают, что значение процентной ставки будет сохранено на текущем уровне 0,5%.

Шансы относительно повышения процентной ставки Банком Англии резко упали с начала апреля, когда 90% экспертов предполагали, что процентная ставка будет повышена на 25 базисных пунктов. Однако череда слабых экономических отчетов практически гарантирует, что Банк Англии сохранит статус-кво. Теперь Банку Англии будет непросто убедить инвесторов в том, что вообще он повысит стоимость кредитных средств в этом году.

Вскоре после публикации этого отчета состоится пресс-конференция главы Банка Англии Марка Карни. Инвесторы проанализируют его выступление, чтобы оценить возможность дальнейшего повышения процентных ставок в 2018 году.