Как скоро в России придет конец доллару

Правильным для России является курс на отказ от привязки экономики к мировой системе долларовых расчетов, заявил президент РФ Владимир Путин

По его словам, «отрыв от доллара» приведет к повышению экономического суверенитета России.

Для этого, в частности, Россия диверсифицирует свои золотовалютные резервы.

На крутых поворотах

Озвученное президентом Путиным направление представляет собой разворот на 180 градусов от той экономической политики, которую он провозглашал в свои первые сроки, говорит доцент РАНХиГС Алисен Алисенов.

«С начала 2000-х Путин продвигал такие принципы, как свободную конвертируемость рубля и либерализацию валютного рынка. Именно тогда была отменена обязательная продажа части валютной выручки экспортерами, введен плавающий курс рубля в определенном коридоре. Но тогдашняя экономическая ситуация была благоприятной для такой политики — нефть дорожала, о санкциях никто не помышлял», — напомнил он «Ридусу».

Ситуация для либеральных экономических методов поменялась, когда — вопреки дружным прогнозам экспертов — нефть покатилась вниз на рубеже 2013−2014 годов. А вскоре «подоспели» и антироссийские санкции, и нарастающие по всему миру тенденции к если не автаркии, то к изоляционизму — как реакция на «глобализацию без берегов».

Мотивы, по которым президент РФ предлагает развернуться на 180 градусов, таким образом, лежат на поверхности. Гораздо глубже зарыт ответ на вопрос: как этот разворот произвести, чтобы вся экономика России не пошла вразнос?

Просто объявить директивно, что с первого числа обменный курс рубля становится фиксированным (как у китайского юаня) будет невозможным, потому что независимо от политической воли руководства страны, большинство расчетов с внешнеторговыми партнерами России проводится в долларах США или евро.

«Прежде чем зафиксировать курс рубля на каком-то определенном уровне, или, что-то же самое, предельно сузить коридор обменных операций, надо создать определенные ресурсы, которыми государство сможет этим курсом управлять. Потому что даже фиксированный курс будет привязан к мировым валютам — как к некоему эталону. Для создания такого ресурса придется вернуть требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами — что, в приницпе, осуществимо, учитывая, что и сейчас их «просят» это делать. Надо будет просто эти «просьбы» перевести в законодательную норму», — говорит Алисенов.

Учитывая, что российский экспорт — и сырьевой, и несырьевой — постоянно растет, такой шаг даст возможность Центробанку поддерживать стабильный обменный курс «ненасильственными» методами.

Поймите его буквально

Борис Хейфец. Слова президента Путина о дедолларизации российской экономики надо понимать именно так, как сказано: отказ конкретно от расчетов в долларах США, а не от валют вообще, полагает профессор Финансового университета

«Совсем отказаться от внешнеторговый расчетов в валюте невозможно. Но можно уменьшить долю одной валюты — в данном случае, доллара США — и увеличить долю других: в первую очередь евро и, возможно, юаня. Поскольку уже не менее половины экспорта России приходится на еврозону и Китай, их валюты — самая естественная замена доллару», — сказал он «Ридусу».

Любые опасения, что власти могут директивно запретить валютнообменные операции для населения и обязать юридические лица сдавать сто процентов валютной выручки, лишены оснований, полагает профессор.

«Так уже было в СССР, что привело только к существованию двух параллельных валютных курсов: курса Госбанка по 56 копеек за доллар и курса «черного рынка» по 6 рублей. Сейчас никому не придет в голову объявлять обмен или хранение валюты вне закона, когда у населения на руках хранится до 60 млрд долларов. Доллар можно вытеснить из оборота экономическими методами, поскольку российский экспорт постоянно увеличивается, и именно в те страны, которые сами доллар у себя не используют», — предсказывает Хейфец.

Если это удалось сделать в Китае, то почему не должно получиться в России, считает он.