Domofond.ru проанализировал цены на жилье в городах ЧМ-2018

Сочи, Петербурге и Казани эксперты Domofond.ru зафиксировали существенный рост цен продажи и аренды жилья в преддверии ЧМ-2018.

При этом в большинстве российских городов, выбранных для проведения чемпионата, цены на вторичном рынке жилья даже уменьшились. В Москве — небольшое увеличение цены квадратного метра — на 4,4%, цена аренды снизилась на 1,7%. При этом эксперты Domofond.ru отмечают, что в московских районах, примыкающих к стадиону в Лужниках, цена выросла почти на 50%.

В Петербурге в каком-то смысле обратная ситуация — при существенном росте цен в целом по городу, вблизи стадиона «Санкт-Петербург» рост цен составил лишь 4,8%.

Новости по теме:

Цены аренды жилья и купли-продажи на вторичном рынке показали разнонаправленную динамику

Петербург лидирует по росту цен на вторичном жилищном рынке