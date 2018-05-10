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Domofond.ru проанализировал цены на жилье в городах ЧМ-2018
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Domofond.ru проанализировал цены на жилье в городах ЧМ-2018 

АСН-Инфо 46 минут назад
Фото: АСН-Инфо
В Сочи, Петербурге и Казани эксперты Domofond.ru зафиксировали существенный рост цен продажи и аренды жилья в преддверии ЧМ-2018.
При этом в большинстве российских городов, выбранных для проведения чемпионата, цены на вторичном рынке жилья даже уменьшились. В Москве — небольшое увеличение цены квадратного метра — на 4,4%, цена аренды снизилась на 1,7%. При этом эксперты Domofond.ru отмечают, что в московских районах, примыкающих к стадиону в Лужниках, цена выросла почти на 50%.
В Петербурге в каком-то смысле обратная ситуация — при существенном росте цен в целом по городу, вблизи стадиона «Санкт-Петербург» рост цен составил лишь 4,8%.
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