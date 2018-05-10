Игорный бизнес принёс бюджету Северной Осетии в марте 3,5 млн рублей

Игорный бизнес принес бюджету Северной Осетии за январь — март 2018 года составили почти 8 млн рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания. Согласно отчету, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 7,9 млн рублей. За март сумма налоговых поступлений составила 3,5 млн рублей.

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