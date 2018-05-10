Ещё
Игорный бизнес принёс бюджету Северной Осетии в марте 3,5 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Игорный бизнес принёс бюджету Северной Осетии в марте 3,5 млн рублей 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Игорный бизнес принес бюджету Северной Осетии за январь — март 2018 года составили почти 8 млн рублей. Соответствующий отчет опубликован на сайте Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания. Согласно отчету, на 1 апреля исполненные бюджетные назначения по налогу на игорный бизнес составили 7,9 млн рублей. За март сумма налоговых поступлений составила 3,5 млн рублей.
Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат. Ставки» в «ВК».
Чемпионат.com: последние новости
Игорный бизнес принёс бюджету Санкт-Петербурга в марте 2,3 млн рублей Игорный бизнес принёс бюджету Свердловской области в марте 1,2 млн рублей Ольга Голодец станет новым вице-премьером по спорту вместо Виталия Мутко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зашел в класс и начал стрелять»74
Ловушка для России: нефть уходит за $80507
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии171
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО157
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1326
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение