Польша хочет «поставить на счетчик» «Северный поток-2»?

Претензии главного антимонопольного органа Польши к проекту «Северный поток-2» носят не правовой, а политический характер — считает профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

Поляки решили взыскать средства с «Северного потока-2»

Напомним, что Польское управление по охране конкуренции начало антимонопольное расследование против компании «Газпром» и еще пяти компаний, которые финансируют проект «Северный поток-2». Это такие всемирно известные нефтегазовые структуры, как Wintershall, Shell , Uniper и некоторые другие, которые в 2016 году подали Варшаве коллективную заявку о прокладке данного проекта.

Для того, чтобы проложить трубы «Северного потока-2» по дну Балтийского моря в исключительной экономической зоне Польше, партнеры хотели создать в этой стране совместное предприятие, но Варшава отказала им в этой просьбе.

В результате, проект «Северный поток-2» в 2016 году отказался от польского маршрута и пошел другим путем, но это не смутило официальную Варшаву, которая, как мы прекрасно знаем, исключительно серьезно озабочена «борьбой с Россией ».

Польские власти решили, что строительство «Северного потока-2» является нарушением антимонопольного законодательства Польши, и по этой причине польский контрольный орган ответил категоричным отказом на запрос компаний, реализующих данный проект.

На этом основании поляки возбудили разбирательство по этому вопросу в своей национальной юрисдикции с целью взыскать 10 процентов прибыли с «Северного потока-2». При этом, они затем хотят распространить свои требования и на Евросоюз

Польша хочет распространить свое внутреннее решение на весь Евросоюз

Естественно, это политическое разбирательство, которое является следствием того, что борьба с «Северным потоком-2» давно стала одним из главных лейтмотивов польской внешней политики, причем фактически на всех ее уровнях.

Очевидно, что требования польской стороны являются абсурдом, но, вместе с тем, нет сомнений, что польская судебная система примет «соответствующее решение», после чего Варшава попытается распространить его и на весь Евросоюз.

Вследствие этого, возникает вопрос, а есть ли здесь у поляков какие-либо перспективы с точки зрения международного права или это решение повторит судьбу аналогичных решений на Украине и превратится в очередной анекдотичный случай в политической практике современной Польши. Ведь, если разобраться, то это еще не самое странное из того, что случается в этой стране.

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что на проверку это очень сложный вопрос, хотя понятно, что требования Польши носят политический характер.

Польша имеет право проводить такие разбирательства на национальной уровне

«Это непростой вопрос, поскольку в каждом государстве в рамках собственных национальных процедур компетентные органы имеют право инициировать различного рода разбирательства», — констатирует Лабин.

Как замечает эксперт, в силу национального суверенитета Польши на ее внутренние решения повлиять невозможно даже в том случае, если они признаются многими участниками международного сообщества в качестве откровенно неправовых.

«Можно вспомнить аналогичное разбирательство на Украине, где в отношении «Газпрома» антимонопольный орган этой страны вынес практически такое же решение. Кстати говоря, таким делам способствует тенденция о том, что современное антимонопольное законодательство идет в сторону экстерриториальности, и это характерно для очень многих государств», — резюмирует Лабин.

Другой вопрос, решение-решением, а вот практические последствия от него могут быть разным, в том числе, и откровенно нулевыми, в противном случае, все страны мира злоупотребляли бы этим правовым инструментом на постоянной основе.

Польша вряд ли добьется успеха в Евросоюзе

«В качестве последствий здесь может быть наложение ареста на имущество означенных компаний на территории Польши. Ведь, если штраф добровольно не будет выплачен, то он будет обращен на имущество должников», — заключает Лабин.

Понятно, что у компаний, которые в настоящее реализуют проект «Северного потока-2» нет имущества в Польше, поэтому проблема заключается в том, что Варшава, наверняка, попытается перенести данное разбирательство на европейский уровень. Там они также, скорее всего, не добьются успеха, но определенный информационный скандал эта история способна вызвать.

«Ясно, что поляки хотят задействовать здесь международно-правовые инструменты, причем в первую очередь в лице Евросоюза, но эта наднациональная структура имеет свою уникальную правовую организацию в лице европейского права, поэтому данный вопрос не будет рассматриваться Брюсселем с точки зрения польского законодательства», — констатирует Лабин.

Все это говорит о том, что серьезных перспектив что-либо сделать у поляков нет.

«В правовом смысле в этом вопросе все будет зависеть от того, соответствуют ли польские требования европейским нормам о защите конкуренции или нет. В данном случае нет оснований говорить о том, что что-либо в этом вопросе нарушает соответствующее законодательство Евросоюза, что сводит практические перспективы поляков «на нет», — резюмирует Лабин.

Впрочем, очевидно, что поляки не рассчитывают здесь получить какой-либо материальный эффект, а просто хотят привлечь внимание, во-первых, к себе, а, во-вторых, к своей агрессивной критике проекта «Северный поток-2».