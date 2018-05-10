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Украина захотела присвоить имущество российских компаний
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Украина захотела присвоить имущество российских компаний 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
В Верховную раду внесли законопроект о национализации имущества российских компаний и банков на Украине. Автором документа выступил народный депутат Роман Зварыч из фракции "Блок Петра Порошенко".
Как отмечается в пояснительной записке, подобная мера на законодательном уровне урегулирует возможность применения секторальных санкций к украинским юридическим лицам, которые осуществляют хозяйственную деятельность с "державой-агрессором".
Для "безотлагательного и эффективного реагирования на потенциальные угрозы" со стороны Российской Федерации необходимо "передавать в собственность Украины имущество государства-агрессора или юридического или физического лица, нарушивших соответствующие права и интересы Украины и ее граждан", а также установить ответственности за нарушение законодательства о санкция, отмечается в документе.
Законопроект передан на рассмотрение профильного комитета.

Отношения России и Украины

Отношения двух стран после госпереворота на Украине и возвращения Крыма в состав России переживают сложный период. Киев называет Россию страной-агрессором и обвиняет во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности в донбасский конфликт.
В этой связи Украина наряду с другими странами ввела и регулярно расширяет ограничительные меры в отношении России.
Москва неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского противостояния, российских военных на юго-востоке Украины нет. Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис, уточняли в МИД.
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