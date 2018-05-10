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Россия готова поддержать страны ОИС в выходе на российский рынок
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Россия готова поддержать страны ОИС в выходе на российский рынок 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Россия готова поддержать страны Организации исламского сотрудничества в выходе на российский рынок, для этого созданы все условия, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.
"С точки зрения приглашения наших партнёров в Россию, я полагаю, у нас созданы сейчас все возможные условия. Мы, конечно же, постоянно над этим работаем, но условия созданы. Поэтому мы всех ждём, государство готово оказывать поддержку всем компаниям, которые приходят в Россию", — сказал Каламанов в ходе пленарного заседания саммита «Россия — исламский мир: KazanSummit».
Замглавы Минпромторга отметил, что товарооборот со странами Организации исламского сотрудничества составляет порядка 75 миллиардов долларов, из которых экспорт составляет порядка 58 миллиардов долларов, 17 миллиардов — импорт товаров из стран ОИС. По информации Каламанова, основными торговыми партнёрами РФ являются Турция, Казахстан и Египет.
"Внешэкономбанк, Российский экспортный центр, Росэксимбанк, ЭКСАР — это некая система государственной поддержки экспорта. Поэтому коллеги всегда готовы поддержать экспорт российской продукции за рубеж, но и также поддержать коллег по вложениям в Российскую Федерацию", — добавил замминистра.
Каламанов также отметил положительную динамику в поставках сельхозпродукции как из РФ в страны ОИС, так и в обратном направлении. «Надеемся ее сохранить в ближайшее время», — подчеркнул он.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества KazanSummit проводится в Казани с 2009 года. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. В этом году KazanSummit проходит 10-12 мая, в нем принимают участие порядка 3 тысяч представителей международных организаций, органов власти, финансовых институтов, посольств, парламентов, бизнеса из более чем 50 стран. Ключевая тема саммита в этом году — халяльный образ жизни.
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