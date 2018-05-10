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Свердловчане отказываются от валютных накоплений
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Свердловчане отказываются от валютных накоплений 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За год объем валютных вкладов жителей Среднего Урала сократился на 8,1%, рублевых — вырос на 8,7%. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России.
По данным на 1 апреля, свердловчане хранили во вкладах 661,9 миллиарда рублей. Это на 6,4% больше, чем годом ранее. При этом уральцы предпочитают размещать свои сбережения в национальной валюте: вклады в рублях составили 88,2% от всех депозитов физических лиц.
"Инфляция в 2017 году планомерно снижалась. Денежно-кредитная политика Банка России оказывает позитивное влияние на формирование сбережений в рублях, создает возможность для стабильной и предсказуемой доходности депозитов в национальной валюте. В результате интерес населения к рублевым вкладам растет", — поясняет руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников.
На 1 апреля средняя ставка по срочным вкладам для физических лиц в рублях составила 5,7%, в долларах США — 1,4%.
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