Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,39%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов рыбной промышленности, банковских услуг и производства стекла.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,39%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. (T:3099), которые подорожали на 113,0 п. (9,35%), закрывшись на отметке в 1.322,0. Котировки Mitsubishi Motors Corp. (T:7211) выросли на 72,5 п. (9,24%), завершив торги на уровне 857,5. Бумаги Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301) выросли в цене на 126,0 п. (7,86%), закрывшись на отметке 1.729,0.

Лидерами падения стали акции Furukawa Co., Ltd. (T:5715), цена которых упала на 324,0 п. (14,80%), завершив сессию на отметке 1.865,0. Акции Furukawa Electric Co., Ltd. (T:5801) поднялись на 525,0 п. (9,83%), закрывшись на уровне 4.815,0, а Nisshinbo Holdings Inc. (T:3105) снизились в цене на 117,0 п. (7,34%) и завершили торги на отметке 1.478,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1679) превысило количество закрывшихся в плюсе (1646), а котировки 241 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 0,61% до отметки 14.95.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне прибавил 0,67%, или 0,48, достигнув отметки $71,62 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле выросли на 0,62%, или 0,48, до $77,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне не изменились 0,00%, или 0,00, до отметки $1.313,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY выросла на 0,15% до 109,88, а котировки EUR/JPY повысились на 0,31%, достигнув отметки 130,43.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 92,87.