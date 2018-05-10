Сеул занял первое место в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье

МОСКВА , 10 мая — РИА Недвижимость. Сеул занял первое место в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье в первом квартале 2018 года с темпами роста в 24,7%, говорится в сообщении консалтинговой компании Knight Frank.

На втором месте рейтинга находится Кейптаун с ростом цен в 19,3%, на третьем — Гуанчжоу (16,1%). Замыкает рейтинг Стокгольм (снижение цен на 8,4%), свидетельствуют данные исследования.

"Москва поднялась на четыре строчки (до 36 места) в рейтинге. Санкт-Петербург , напротив, переместился с 34 на 41 место с отрицательной динамикой цен (-4%)", — отмечается в пресс-релизе.

При этом с марта 2017 по март 2018 года столица России вошла в десятку городов мира с самой высокой разницей годового изменения цен — 5,9 процентного пункта. В первом квартале 2017 года Москва находилась на дне рейтинга с годовым падением цен на 7,3%, но уже в I квартале 2018 года снижение составило 1,4%.

По прогнозам аналитиков Knight Frank, в 2018 году глобальный рост цен на элитное жилье будет умеренным из-за госрегулирования. Во многих городах рейтинга чиновники ввели макропруденциальные меры, например, налоги на владельцев нескольких объектов недвижимости и жесткие ограничения при кредитовании.