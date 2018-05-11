Госдума решила судьбу американских лекарств

Таким образом, ко второму чтению из законопроекта исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность ввести эмбарго на ввоз в Россию лекарств из США или других стран, поддерживающих санкции в отношении России.

«Направление доработки (законопроекта о контрсанкциях — прим. «Ленты.ру») одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», — сказал он.

В проекте закона речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества России в определенных отраслях, их перечень определяется правительством, пояснил он.