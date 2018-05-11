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Госдума решила судьбу американских лекарств
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Госдума решила судьбу американских лекарств 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме решили исключить запрет импорта американских лекарств из законопроекта о контрсанкциях. Об этом в пятницу, 11 мая, заявил первый зампредседателя Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, сообщает «Интерфакс».
Таким образом, ко второму чтению из законопроекта исчезает норма, которая в варианте первого чтения указывала на возможность ввести эмбарго на ввоз в Россию лекарств из США или других стран, поддерживающих санкции в отношении России.
«Направление доработки (законопроекта о контрсанкциях — прим. «Ленты.ру») одно, основное. Речь идет о том, чтобы ко второму чтению исключить из законопроекта упоминания конкретных отраслей, конкретных товаров и услуг, которые сейчас прописаны в законопроекте. Оставить только, какие меры воздействия могут применяться», — сказал он.
В проекте закона речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества России в определенных отраслях, их перечень определяется правительством, пояснил он.
13 апреля в Госдуму внесли проект закона о запрете ввоза в Россию товаров из стран, которые ввели антироссийские санкции. В частности, речь шла о лекарствах, которые производятся в США и Европе, но чьи аналоги есть у производителей других стран. Тогда же депутат Госдумы Петр Толстой советовал россиянам с гипертонией «сплевывать» иностранные медикаменты и лечиться народными средствами, например, отваром боярышника или коры дуба.
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