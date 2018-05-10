Ловушка для России: нефть уходит за $80

Цена на нефть под влиянием внешнеполитических факторов, в том числе выхода США из СВДП по Ирану , резко растет: уже в ближайшее время баррель Brent может уйти за $80. Такой разогрев рынка, по мнению аналитиков, несет больше рисков, чем пользы, подавая ложные сигналы нефтяным экспортерам и разгоняя новую волну сланцевой добычи. Удержать баланс в этих условиях будет непросто, равно, как и договориться о дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+.

За месяц до венской встречи стран-участников сделки по ограничению добычи ОПЕК+ нефтяные цены могут уйти за $80 за баррель. При том, что большинство аналитиков и участников рынка в один голос заверяют, что фундаментальных причин для такого бурного роста цен на черное золото нет.

Иранский фактор

Рост цен на нефть подогревается политическими факторами, отмечает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко . И ключевым из них стало решение США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, о котором президент Дональд Трамп объявил 8 мая.

Исполняющий обязанности министра энергетики Александр Новак 9 мая в беседе в журналистами признал, что пока нет четкого понимания, как рынок нефти отреагирует на решение Трампа.

«Посмотрим, как рынок будет реагировать. Надо понимать, какие конкретные мероприятия будут. Пока трудно сказать», — цитирует Новака ТАСС.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) на фоне решения США повысил свой прогноз цены на нефть в 2018–2019 гг. до $75–80 за баррель.

В ожидании заявления Трампа 7 мая стоимость июльских контрактов на поставку североморской нефтяной смеси марки Brent достигла $76,07 на лондонской ICE — впервые с ноября 2014 года, 9 мая нефть преодолела новую психологическую отметку в $77 и закрепилась выше этой планки.

10 мая Brent продолжила расти. По состоянию на 10:00 мск баррель Brent вплотную подошел к новому психологическому рубежу и торгуется на уровне $77,94.

Рубль на открытии торгов на Мосбирже укрепляется. Курс доллара снизился на 65 коп. и составил 62,57 руб., евро упал на 76 коп., до 74,25 руб.

Обострение ситуации вокруг ядерной программы может накалить обстановку на рынке нефти, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко . Будет ли Иран сдерживать объемы добычи в этих условиях — большой вопрос.

Агентство Bloomberg предупреждало еще во вторник, что в случае возобновления американских санкций — а Трамп недвусмысленно дал понять, что сделает это к 12 мая — объем иранского экспорта нефти, который сейчас достигает 2 млн баррелей в сутки, сократится на 500 тыс. б/с.

Так как в случае введения санкций банкам, страховым компаниям, нефтеперерабатывающим заводам, судоходным компаниям и портам, участвующим в экспорте иранской нефти, грозит отлучение от мировой банковской системы, у них не будет иного выхода, кроме как прекратить операции с Ираном. В настоящее время более половины иранской нефти поступает в КНР , с которой у США в последнее время обострились экономические отношения, и Индию, еще порядка четверти — в ЕС

Сам Иран между тем на фоне санкций планирует начать поставки покупателям собственного сорта нефти West Karoun в мае-июне, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Новый экспортный терминал на юго-западе страны позволит осуществлять поставки West Karoun напрямую.

ОПЕК+ станет историей

Еще в апреле Новак на министерской встрече мониторингого комитета ОПЕК+ отмечал, что текущая цена на нефть не является фундаментальной (баррель Brent тогда торговался в районе $73) и стоимость барреля Brent вполне может вырасти до $80. Слишком много факторов влияют на нефть, в том числе геополитических.

Трейдеры в числе таких факторов помимо Ирана называют нестабильность в Ливии , войну в Йемене , кризис в Венесуэле и т. д. Кроме того, нет понимания будущего сделки ОПЕК+.

У участников соглашения нет единства в этом вопросе: хоть формально стороны достигли консенсуса о сохранении ограничения (оно суммарно для всех 27 стран, присоединившихся к сделке, составляет 1,8 млн б/с) до конца 2018 года, все чаще звучат голоса о необходимости плавного выхода из договора.

Рост цен может подстегнуть страны ОПЕК+ к невыполнению условий соглашения, поскольку надо помнить, что бюджеты этих стран сильно зависят от нефтяных доходов и они (страны-участницы) могут воспользоваться моментом для получения краткосрочной прибыли, рассуждает эксперт Энергетического центра бизнес-школы Сколково Екатерина Грушевенко

При этом невыполнение условий соглашения окажет понижательное давление на рынок. Так что вряд ли в ближайшее время условия сделки будут пересматриваться в сторону послабления ограничений, полагает эксперт.

К слову, последние два месяца Россия выполняет свои обязательства по сделке не на 100%. Например, в апреле РФ сократила добычу лишь на 285,6 тыс. б/с, хотя в рамках ОПЕК+ взяла на себя обязательства снизить добычу на 300 тыс. б/с (к уровню октября 2016 г.). В марте РФ сократила добычу лишь на 93,4% от квоты. Минэнерго объясняло это активностью проектов СРП, сезонными факторами внутреннего рынка и ростом добычи газоконденсата.

Между тем, в марте 2018 г. общий уровень исполнения сделки достиг рекордных 149% против 138% в феврале 2018 г. В целом с начала года этот показатель составил 113%.

С фундаментальной точки зрения, восстановление баланса спроса и предложения на рынке проходит медленно, за счет того, что страны, не входящие в ОПЕК , увеличивают добычу, и только сокращение производства в Венесуэле способствует тому, что дисбаланс на рынке продолжает сокращаться, хотя и менее, чем на 1 млн б/с, отмечает Ващенко.

В первом квартале запасы нефти стран ОЭСР сократились на 90 млн баррель и сейчас превышают средний за 5 лет уровень лишь на 12 млн баррелей. А 8 мая министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль Фалех заявил, что снижение запасов до средних за пять лет уровней больше не является целью ОПЕК+. Новые ориентиры для сделки министры стран ОПЕК+ обсудят в Вене 22-23 июня.

На этой встрече вряд ли будут приняты решения касательно 2019 года, говорит Маринченко. Пока не ясно, как будет складываться баланс спроса и предложения. Кроме того, добиться консенсуса при таких высоких ценах будет сложно, добавляет он.

Ващенко уверен, что до конца года соглашение, все-таки продолжит действовать.

Но, если цена к тому времени будет выше $80 за баррель, то, дальше в соглашении будет меньше смысла, поскольку вне ОПЕК, будет нарастать добыча, в том числе, за счет сланцевых производителей.

Нефтяное Эльдорадо

Хотя геополитика продолжит влиять на рынки, а ряд экспортеров с Ближнего Востока пророчат возвращение «золотого века» Brent и цены $100 за баррель, в долгосрочной перспективе нефть вернется ближе к $60.

Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев отмечает, что выход США из СВДП и восстановление санкций в отношении Ирана «может способствовать повышению цены на нефть, по оценкам, от $5 до $10». Однако, по его мнению, долго держаться выше $55-60 за баррель нефть не сможет.

«В течение нескольких следующих лет мы увидим некоторое снижение цен на нефть», — сказал Гуриев, выступая на ежегодном заседании совета управляющих ЕБРР.

Отметка в $80 может продержаться относительно долгий срок в случае сочетания ряда факторов: если продолжится снижение добычи в Венесуэле, будут наложены новые санкции на Иран, сделка ОПЕК+ будет по прежнему исполняться, а также продолжится рост спроса на нефть, отмечает Грушевенко.

Однако стоит помнить, что таккая высокая цена расширит возможности добычи сланцевой нефти в США, что окажет понижательное давление на рынок.

А сланцевая добыча пока растет без передышки. По данным Управления энергетической информации (EIA), добыча нефти в США на прошлой неделе достигла рекордных 10,62 млн б/с. Компания Baker Hughes уже пятую неделю подряд рапортует о росте числа буровых установок и их активности в США. Минэнерго США по данным на конец апреля повысило коммерческие запасы в стране до 436 млн баррелей.

Во вторник, 8 мая, EIA в ежемесячном отчете увеличило прогноз добычи нефти в США в 2018 г. на 0,3% до 10,72 млн б/с. Прогноз по средней цене нефти Brent в 2018 году ведомство также подняло с $63,36 до $70,68 за баррель.

В целом по 2018 году рынок может оказаться в профиците — это точка зрения американского EIA, обращает внимание Маринченко. Таким образом, отмечает он, нельзя исключить вероятности возвращения нефти в коридор $60-70 или даже $50-60.

Колебания цен в таком диапазоне для российских компаний не критично. Инвестпрограмма российских компаний менее подвержена влиянию цен на нефть в отличие от большинства зарубежных конкурентов, отмечает старший консультант VYGON Consulting Дарья Козлова . В 2017 году капитальные вложения в секторе upstream (поиск и добыча нефти) составили 1,3 трлн руб., что на 35% больше показателя 2014 года, когда нефть стоила около 100 долларов за баррель.

Для покрытия падения добычи на базовых активах компаниям необходимо наращивать объемы бурения, отмечает Козлова. Так в 2017 году, несмотря на соглашение о заморозке добычи, объем ввода новых скважин вырост на 13% до 8,5 тыс. шт. И этот тренд продолжится.