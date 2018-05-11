Почему Европа больше не хочет покупать нефть РФ

Почему Европа больше не хочет покупать российскую нефть

Российский нефтяной экспорт в Европу может оказаться под угрозой, и причиной тому являются действия самой российской стороны.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель «Траснефти» Игорь Демин, несколько европейских стран снизили объемы закупок российской нефти марки Urals.

Речь идет о поставках по нефтепроводу «Дружба» построенному еще в советские времена, для снабжения нефтью стран социалистического лагеря.

По словам Демина, с января по апрель 2018 года поставки российской нефти упали на 10%. Лидером по масштабам отказа от российской нефти стала Венгрия , поставки в которую сократились почти на 20%, на 8% меньше закупила Словакия и на 2,3% — Польша . Суммарно эти страны, снабжаемые по «Дружбе» практически полностью, не добрали около 530 тысяч тонн, в сравнении с прошлым годом.

В чем причина?

По словам Демина, покупатели недовольны тем, что содержание серы в поступающей к ним нефти сорта Urals составляет 1,75%, что близко к предельному значению (1,8%).

У европейских НПЗ существуют четкие требования по качеству сырья и содержанию в нем серы. По этому, повышенная сернистость российской нефти вынуждает ее приобретателей разбавлять Urals легкими (и более дорогими) сортами, которые приходится покупать дополнительно. Повышение и без того высокого содержания серы в российской нефти ведет к росту затрат потребителей, вынужденных закупать еще больше легкой нефти.

Ситуация усложняется тем, что по независимым подсчетам, сернистость Urals, превосходит максимальные значения, о которых говорит Демин.

Собственное исследование, проведенное агентством Reuters еще в феврале, показало, что процентная доля серы в нефти, поставляемой по «Дружбе» на НПЗ в Германии, Польше, Чехии , Словакии и Венгрии, довольно часто не то что приближается, а превышает 1,8%.

«Показатель серы у Urals регулярно за 1,8 процентов зашкаливает, и это (превышение) становится систематическим», — сообщает Reuters со ссылкой на собственный информированный источник.

Содержание серы на северной ветке «Дружбы», для Польши и Германии , в течение января этого года неоднократно составляло 1,81−1,85 процента, свидетельствуют предоставленные тремя участниками рынка документальные данные, с которыми ознакомился Reuters.

По сравнению со средним показателем за 2017 год содержание серы в нефти выросло на 0,15 процента, показывают расчёты агентства.

В польском концерне PKN Orlen Reuters подтвердили повышение показателя серы в трубопроводных партиях Urals, поставляемых на НПЗ компании.

«Мы наблюдали изменение качества Urals, главным образом из-за повышенного содержания серы. Это важный вопрос в контексте нашего будущего сотрудничества с российскими партнерами», — сообщил в письменном ответе на запрос агентства вице-президент PKN Orlen Мирослав Кочальский.

«Дружба» с запахом серы

Ответ на этот вопрос хорошо известен всем, кто имеет дело с добычей и переработкой черного золота. Сера присутствует практически во всех ее сортах, но в разном количестве. И чем меньшее ее там содержится, тем выше качество нефти.

В соответствии с нормами ГОСТа 51858, в нефти Urals предполагается содержание серы от 0,61 до 1,8% и плотность от 853,7 до 873,5 кг на кубометр, в связи с чем, основной российский экспортный сорт относится к разряду среднесернистых.

Долгое время европейских потребителей устраивало качество российского товара. Что же случилось сейчас и в чем причина недовольства европейских нефтепереработчиков?

Ответ заключается в самом процессе получения субстанции, называемой сортом Urals, поступающей к потребителям по нефтепроводу «Дружба».

Башкирии, Унеча — Историческая справка: трубопровод «Дружба» создавался для поставок нефти в Восточную Европу из месторождений Татарии Удмуртии , Куйбышевской (ныне Самарская) областей. К 1970 году в «Дружбу» стала поступать нефть из Западной Сибири и Северного Прикаспия. Решение о строительстве трубопровода было принято руководством СССР, Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР. Соглашение о строительстве было подписано 19 декабря 1959 года в Москве . Официальная церемония пуска магистрали состоялась 15 октября 1964 года. Нефтепровод с диаметром трубы до 1,02 метра проходил по территории СССР от Самары до Брянской области . Там от него отходит ответвление в латвийский Вентспилс Полоцк — Мажейкяй — Вентспилс) диаметром до 0,8 метра. Далее труба идет на запад в Белоруссию , где магистраль разделяется на две ветки. Северная идет через Польшу в Германию, южная — через Украину в Чехословакию и Венгрию. Российская экспортная нефть образуется путем смешивания легкой нефти, поступающей из Сибири, с высокосернистыми сортами, добываемыми в Урало-Поволжском бассейне (в Башкирии и Татарстане).

Волго-уральскую нефть не любят нефтепереработчики ни в России , ни за рубежом. Содержание серы в ней достигает 4%, что исключает возможность ее переработки в качественные нефтепродукты в неразбавленном виде. При этом добыча легкой и малосернистой нефти в Западной Сибири постоянно сокращается из-за истощения месторождений.

Все это постоянно усложняет приготовление экспортного сорта Urals, соответствующего международным стандартам. Легкой нефти для разбавления сернистых волжских сортов с каждым годом становится все меньше и меньше.

Китайский след

Проблема с качеством Urals хорошо известна и на Западе, но до последнего времени европейские НПЗ предпочитали мириться с происходящим, не имея альтернативы.

Что же послужило причиной падения качества экспортируемой Россией нефти, что потребители решили сократить (нонсенс) закупки?

Как выяснилось, па протяжении последнего года, Россия была вынуждена перенаправить значительную часть легкой сибирской нефти с западных направлений на Восток для увеличения поставок малосернистого сырья в Китай в соответствии с межправительственным соглашением.

«Россия сейчас большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по межправу (межправительственное соглашение), а уж европейским покупателям — что осталось», — цитирует Reuters информацию своего источника в нефтяной отрасли РФ.

Предполагалось, что недостающая легкая нефть будет компенсирована благодаря приросту добычи в Восточной Сибири. Однако, этого прироста не произошло из-за выполнения пакта ОПЕК+, предполагающего сокращение добычи нефти Россией.

Опасные игры

Почему российское руководство решило пренебречь наработанными десятилетиями связями с европейскими потребителями в угоду Китаю, догадаться нетрудно. К сожалению, в современных экономических отношениях политические аспекты довольно часто вступают в противоречия со здравым смыслом. Нынешняя ситуация не исключение.

Россия пожертвовала доверием проверенных партнеров ради того, чтобы показаться нужной своему сильному восточному соседу.

Вопрос лишь в том, что Китай не скрывает своих прагматических соображений в выборе поставщиков. В этом деле Пекин может себе позволить руководствоваться не политическими, а сугубо экономическими интересами, и этом состоит самая главная опасность для России.

Китай стремится к максимальной диверсификации поставок, что помогает ему всегда получать наиболее выгодную цену. «Ломать» продавца по цене, выворачивая его наизнанку — любимый прием китайских потребителей. Очевидно, что для попадания в число поставщиков российские нефтяники пошли на крайние меры, разве что, не превратив свою нефть в шоколад.

В то же время, учитывая сокращающиеся объемы добычи легкой нефти, можно ожидать возникновения проблем с качеством российской нефти не только для Европы, но и для Китая. В этом случае, Поднебесная в свойственной ей манере, без малейшего сожаления откажется от российских поставок в более выгодного предложения.

Что касается западного направления, то здесь снижение качества Urals повлечет за собой рост издержек местных потребителей и требования снижения цены. Ввиду отсутствия четкой альтернативы, это не приведет к скорому отказу от российских поставок. Однако, это не значит, что попытки ее поиска не будут предприниматься.

Учитывая, что в последнее время в нефтяной отрасли все большую роль начинают играть не объемы запасов, а технологии добычи, альтернатива поставкам по «Дружбе» рано или поздно появится. Со всеми вытекающими последствиями для российской нефтянки.