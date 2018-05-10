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В начале торгов вероятно повышение по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»
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В начале торгов вероятно повышение по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма» 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Во вторник торги прошли преимущественно без сильных движений — многие из участников рынка сократили объемы операций в преддверии праздника, а также из-за неопределенности в отношении отношения США к соглашению по иранской ядерной программе. В течение дня СМИ США подтвердили планы президента Д. Трампа по выходу из соглашения, но официальное подтверждение последовало уже после закрытия основной торговой сессии на Московской бирже. В итоге в плюсе закрылись Газпром (GAZP, +1.0%) и Сургутнефтегаз (SNGS, +0.9%), в то время как Мечел (MTLR) подешевел на 1.6%, Ростелеком (RTKM) — на 1.3%, Аэрофлот (AFLT) — на 1.1%, ММК (MAGN) — на 1.0%.
Во втором эшелоне, как и в секторе высоколиквидных бумаг, не сложилось единой динамики движения цен. Обыкновенные акции МРСК Юга (MRKY) подорожали на 11.6%, Магаданэнерго (MAGE) — на 3.7%, Абрау-Дюрсо (ABRD) — на 3.6%. Тем временем Южный Кузбасс (UKUZ) потерял 4.5%, ЧТПЗ (CHEP) — 4.4%.
Фондовые индексы США и Европы за прошедшие два дня повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. На азиатских фондовых площадках наблюдается небольшое повышение.
Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС на фоне роста цен на энергоносители.
Выход США из иранской «ядерной сделки» и перспективы введения в отношении Ирана новых санкций обеспечили выход фьючерсов на нефть Brent выше $77 за баррель — достаточно высоко, чтобы оправдать повышение инвесторами лимитов на российские бумаги. Дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам оказали данные Минэнергетики США, опубликованные вчера вечером — запасы сырой нефти в США за неделю сократились более чем на 2 млн баррелей против ожидавшихся 0.7 млн баррелей.
На валютном рынке в начале торгов можно ожидать коррекции вниз по паре доллар-рубль под влиянием благоприятной динамики мировых цен на нефть.
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