В начале торгов вероятно повышение по индексу РТС, — Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ «Олма»

Фондовые индексы США и Европы за прошедшие два дня повысились, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных в среду. На азиатских фондовых площадках наблюдается небольшое повышение.

Сегодня в начале торгов вероятно повышение по индексу РТС на фоне роста цен на энергоносители.

Выход США из иранской «ядерной сделки» и перспективы введения в отношении Ирана новых санкций обеспечили выход фьючерсов на нефть Brent выше $77 за баррель — достаточно высоко, чтобы оправдать повышение инвесторами лимитов на российские бумаги. Дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам оказали данные Минэнергетики США, опубликованные вчера вечером — запасы сырой нефти в США за неделю сократились более чем на 2 млн баррелей против ожидавшихся 0.7 млн баррелей.

На валютном рынке в начале торгов можно ожидать коррекции вниз по паре доллар-рубль под влиянием благоприятной динамики мировых цен на нефть.