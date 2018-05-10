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«Нафтогаз» объявил о решении Гааги по крымским активам
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«Нафтогаз» объявил о решении Гааги по крымским активам 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
"Нафтогаз Украины" утверждает, что суд в Гааге обязал Россию выплатить компенсации украинским компаниям из-за их потерь активов в Крыму.
"Нафтогаз Украины" и его "дочки" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от РФ возмещения за утраченные активы в Крыму — 8 миллиардов долларов. "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после референдума о присоединении Крыма к РФ имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".
"Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter в четверг, других подробностей не приводится.
В свою очередь, по данным украинского информагентства УНИАН, в этом деле речь идет о возмещении 159 миллионов долларов, а решение по нему было принято 2 мая.
"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", — приводит агентство сообщение суда.
По данным агентства, в постановлении суда говорится, что "Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года", когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма в РФ. Также агентство сообщает, что иск к России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.
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