«Нафтогаз» объявил о решении Гааги по крымским активам

"Нафтогаз Украины" и его "дочки" инициировали в октябре 2016 года разбирательство в Постоянном третейском суде в Гааге, потребовав от РФ возмещения за утраченные активы в Крыму — 8 миллиардов долларов. "Нафтогазу" принадлежал "Черноморнефтегаз", но после референдума о присоединении Крыма к РФ имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" в регионе было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз".

"Суд в Гааге обязал Россию заплатить украинским инвесторам за аннексию Крыма", — говорится в сообщении "Нафтогаза" в Twitter в четверг, других подробностей не приводится.

В свою очередь, по данным украинского информагентства УНИАН , в этом деле речь идет о возмещении 159 миллионов долларов, а решение по нему было принято 2 мая.

"23 марта 2018 года, проконсультировавшись со сторонами, состав арбитража объявил об окончании слушания дела согласно статье 29 (1) арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ 1976 года. 2 мая 2018 года, посоветовавшись, состав арбитража вынес единогласное решение, касающееся вопросов ответственности и убытков", — приводит агентство сообщение суда.