Растущий доллар запустит мировой кредитный кризис

Доллар на международном рынке Forex стремительно укрепляется и уже отыграл все потери, понесенные в начале года. Это помогло вернуть покупателей на рынок трежерис, однако цена за это заплачена крайне высокая. Каковы могут быть последствия?

Накануне состоялся очередной аукцион по размещению казначейских облигаций США со сроком погашения 10 лет. Учитывая тот факт, что доходности на вторичном рынке находились весь день вблизи уровня 3%, многих интересовал вопрос, будет ли возможность купить на аукционе бумаги с купоном в 3%.

Этого не произошло, купон оказался чуть ниже, но главное не это. Максимальная доходность составил 2,995% — максимум с января 2014 г. Спрос в 2,56 раза превысил предложение, этот показатель выше, чем среднее значение за полгода.

Важно отметить, что наконец появились зарубежные покупатели. На их долю пришлось 63% выпуска. Тем не менее в последнее время мы видим, что покупать трежерис инвесторы готовы только под очень высокую ставку, хотя укрепление доллара могло бы привлечь больше покупателей.

На Forex котировки пары EUR/USD опустились в район 1,1850. Таким образом, доллар полностью отыграл ослабление, которое наблюдалось в начале года. Отметим также, что обратное движение по своей динамике оказалось даже более быстрым.

Известный в определенных кругах стратег по макроэкономике и историк рынков Расселл Напье ранее давал прогноз по укреплению доллара и оказался прав. Сейчас он считает, что рост курса доллара продолжится, причем будет сопровождаться дальнейшим ростом доходностей по трежерис. В итоге это приведет США к дефляции.

Он аргументирует свое мнение тем, что ФРС продает облигации со своего баланса, а иностранные покупатели уходят с рынка. Нехватку спроса компенсировать просто некому, поэтому все это приведет к росту доходностей.

Бюджетное управление конгресса прогнозирует дефицит бюджета размером примерно $1 трлн. "Это первый раз в моей инвестиционной карьере, когда придется финансировать такую большую сумму. И совершенно нормально, что реальные процентные ставки должны вырасти, чтобы привлечь инвесторов", — сказал Расселл Напье.

"Эта сумма может быть профинансирована из любой точки мира. Она может поступить из-за пределов Соединенных Штатов. Она может поступить из самих Соединенных Штатов. Но это означает ликвидацию других активов или повышение нормы сбережений, чтобы профинансировать все это. Любая из этих вещей позитивна для доллара", — добавил эксперт.

Впрочем, поскольку доллар — резервная валюта, рост ставок может привести к кредитному кризису во всем мире.

Стоит отметить, что среди развивающихся стран достаточно много тех, чей показатель долг/ВВП рос очень долго и достиг слишком высоких отметок. На них проблемы скажутся в первую очередь.

Среди этих стран, кстати, есть и Китай , а это едва ли не крупнейшая экономика мира.