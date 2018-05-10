Инфляция в Китае в апреле замедлилась до 1,8% годовых — статбюро

ПЕКИН, 10 мая /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае вырос в апреле на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несколько замедлившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического бюро.

Показатель апреля не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали замедление темпов роста инфляции до 1,9% с 2,1% в марте. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в апреле вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года против 3,6% в предыдущем месяце, совпав с прогнозами.

По данным статбюро, в апреле инфляция в городах в годовом выражении выросла на 1,8%, в сельской местности — на 1,7%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 0,7%, на непродовольственные — на 2,1%. Цены на потребительские товары также выросли на 1,3%, на услуги — на 2,6%.

Цены на свежие овощи и фрукты в апреле выросли на 8,2% и 4,2% по сравнению с мартом, на свинину и продукты водного промысла — на 8,8% и 2,8% соответственно, на яйца — на 14,9%, на табачную и алкогольную продукцию — на 1,1%.

Услуги здравоохранения подорожали на 5,2%, на образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,0%, на жилье — на 2,2%, цены на транспорт и связь увеличились на 1,1%.

Инфляция в Китае по итогам 2017 года составила 1,6%, оказавшись значительно ниже официального прогноза в 3%, при этом индекс цен производителей впервые за пять лет продемонстрировал положительную динамику и вырос на 6,3% по сравнению с 2016 годом, когда показатель упал на 2,4%. Правительство Китая ожидает инфляцию в этом году на уровне 3%.