Медведев предложил Дворковичу новую должность

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково», пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. Такое предложение, по их данным, поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича ранее не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры нового правительства, публично предложенном Медведевым.
Инновационный центр «Сколково» и фонд его развития были созданы в 2010 году, когда Дмитрий Медведев занимал пост президента, а Аркадий Дворкович был его помощником. Дворкович считается одним из авторов идеи создания «Сколково» и входит в попечительский совет этой организации. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности. Как президент фонда он отвечает за отношения с госорганами и определяет направления развития «Сколково». Кроме того он является сопредседателем совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, отметил источник.
Смена руководителя «Сколково», предположили собеседники газеты, могла потребоваться из-за того, что Вексельберг в апреле попал в санкционный список США. На Дворковича санкции не распространяются.
Аркадий Дворкович занимал пост вице-премьера с мая 2012 года. 7 мая после начала четвертого президентского срока Владимира Путина правительство, как этого требуют российские законы, ушло в отставку. Медведев был вновь назначен на пост премьер-министра, формирование нового кабинета он пока не завершил.