В начале года Финляндия увеличила экспорт лесопромышленной продукции

Финский Институт природных ресурсов (Natural Resources Institute Finland; Luke) сообщает, что в общем объеме экспортных поставок большая часть приходится на целлюлозно-бумажную продукцию. В частности, в феврале доля продукции целлюлозно-бумажной отрасли составила 77% (780 млн евро из 1,02 млрд евро).