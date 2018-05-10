В начале года Финляндия увеличила экспорт лесопромышленной продукции 

Финский Институт природных ресурсов (Natural Resources Institute Finland; Luke) сообщает, что в общем объеме экспортных поставок большая часть приходится на целлюлозно-бумажную продукцию. В частности, в феврале доля продукции целлюлозно-бумажной отрасли составила 77% (780 млн евро из 1,02 млрд евро).
Эксперты также отмечают, что в январе-феврале 2018 года Финляндия на 2% сократила импорт древесины. Суммарный объем ввезенной древесины составил 1,29 млн м3, из них 700 тыс. м3 импортировано в феврале.