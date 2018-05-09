ЕC готов поспорить с США в ВТО

«Против экономического жандарма планеты»: Евросоюз готов оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана

Страны ЕС готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США против Ирана , если ограничительные меры затронут интересы европейских компаний. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво. В свою очередь, министр экономики и финансов Пятой республики Брюно Ле Мэр заявил о недопустимости превращения Америки в «экономического жандарма планеты». Эксперты отмечают, что для европейцев важен иранский рынок, однако партнёрство с США для них приоритетнее, а потому у Вашингтона есть рычаги давления на своих союзников в Старом Свете. Сможет ли Евросоюз убедить Белый дом не вводить новые санкции против Тегерана — в материале RT.

Бенжамен Гриво. Страны ЕС намерены отстаивать интересы своих компаний, работающих в Иране, и готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции

«Европейский союз готов оспорить во Всемирной торговой организации любую одностороннюю меру, которая бы затрагивала интересы европейских компаний и ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, действующими в рамках ВТО», — сказал он на брифинге, комментируя решение США выйти из ядерной сделки по Ирану и восстановить санкции в отношении исламской республики.

Попытка США играть роль «экономического жандарма планеты» неприемлема, считает министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«Эти санкции называются экстерриториальными, и они оказывают таким образом прямое воздействие на ряд французских и европейских компаний. Это превращает Соединённые Штаты в экономического жандарма планеты, и я считаю, что это неприемлемая ситуация», — цитирует его ТАСС.

Ле Мэр назвал ошибочным решение президента США об одностороннем выходе из ядерной сделки с Ираном.

«Это ошибка с точки зрения региональной стабильности, это ошибка с точки зрения международной безопасности и это ошибка точки зрения экономики. Кто сможет контролировать ядерную деятельность Ирана, если больше не будет международного договора, гарантами которого являются постоянные члены Совета Безопасности ООН плюс Германия вместе с Международным агентством по ядерной энергии (МАГАТЭ). Кто будет контролировать иранские объекты без этого договора?» — отметил министр.

По его словам, для Франции американские санкций в отношении Ирана «будут весьма значительными с экономической точки зрения». Среди компаний, которые могут пострадать от ограничений, он назвал нефтегазовый концерн Total , фармацевтическую компанию Sanofi, автостроительные корпорации Renault и Peugeot, авиастроительный Airbus.

Министр экономики и финансов Франции также сообщил, что в ближайшее время намерен провести консультации со своими европейскими коллегами, чтобы согласовать единую позицию по ситуации с санкциями против Ирана.

«Трамп раскалывает евроатлантическое сообщество»

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин считает, что выход США из ядерной сделки с Ираном переполнил чашу терпения ЕС.

«Решение Трампа выйти из иранской сделки — это уже последняя капля, которая переполнила чашу терпения Евросоюза. И так Европа страдает от американских экстерриториальных санкций в отношении России, от которых она несёт немалый ущерб. Теперь ещё и ядерная сделка с Ираном, которая отчасти была победой и достижением Евросоюза вместе с РФ. Вчера администрация Трампа всё это перечеркнула и грубо растоптала», — сказал он в беседе с RT.

Шаг Трампа, отметил политолог, разделил мир на два лагеря: тех, кто поддерживает выход из СВПД ( Израиль Саудовская Аравия ), и тех, кто был против этого (страны Евросоюза и Россия).

«Трамп раскалывает и без того разобщённое евроатлантическое сообщество. Он раскалывал его и своим американским национализмом… Он отчасти шантажирует Европу этим выходом — мол, раз Германия не видит угрозы со стороны Ирана и России, Германия не готова платить 2% от ВВП на оборонные расходы, то теперь она увидит угрозу со стороны того же Ирана. То есть это такой грубый инструмент шантажа», — заявил Блохин.

Он также напомнил, что Европа также обеспокоена возможностью широкомасштабной войны с Ираном. Ведь если она начнётся, весь ближневосточный регион погрузится в хаос, а последствия, в частности, новые потоки беженцев, затронут в первую очередь Европу.

Юрий Рогулёв. Европейцы могут убедить Трампа не вводить новых санкций против Ирана, несмотря на выход из сделки. Такое мнение выразил директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ им. М. В. Ломоносова

«Страны ЕС и коллективно, и индивидуально не поддерживают решение США по выходу из иранской ядерной сделки. США могут отказаться от выполнения условий соглашения, и новых санкций в отношении Ирана не вводить, но и не ослаблять режим. Тогда это решение будет иметь, в том числе и для европейцев, символическое, политическое значение», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, может быть и второй вариант — путь усиления санкций.

«Многие европейцы связаны с Ираном, поэтому будут ли США объявлять санкции как экстерриториальные, то есть имеющие силу в отношении других компаний, в том числе европейских — большой вопрос. Европейские страны хотят предотвратить такое развитие событий. Они имеют большие виды на Иран, с точки зрения закупок там газа и нефти рассматривают его как один из возможных источников пополнения энергоресурсов. США могут нанести удар по экономическим интересам ЕС, и потом, например, предлагать свой сжиженный газ. Просматриваются экономические черты в этом решении», — отметил Рогулёв.

По его мнению, «европейцы попробуют сопротивляться, но долго у них не получится».

«Потому что, когда американцы поставят перед выбором европейские компании и страны: американский или иранский рынок, то, конечно, европейские компании будут задумываться о том, стоит ли вступать в конфликт, чтобы утратить возможности на американском рынке. США этим пользуются, у них есть рычаг давления», — пояснил собеседник.

Эксперт добавил, что возможные санкции в отношении Ирана только обострят противоречия между ЕС и США по вопросам торговли, которые и так весьма велики из-за недавнего решения Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия.

Выход США из ядерной сделки

Напомним, 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, подписанного в 2015 году. По мнению американского лидера, договор не соответствует интересам его государства.

Глава Белого дома также анонсировал возвращение экономических санкций «самого высокого уровня» в отношении Тегерана, добавив, что другие страны, которые не хотят допустить попадания ядерного оружия в руки иранских властей, смогут поддержать США.

Сожаление в связи с выходом США из ядерной сделки выразил от лица евротройки ( Великобритании , Германии и Франции) президент Пятой республики Эммануэль Макрон . По его словам, эти действия американского лидера ставят под угрозу международный режим нераспространения ядерного оружия.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини подчеркнула, что Евросоюз будет сохранять приверженность полному выполнению СВПД до тех пор, пока Иран будет соблюдать свои обязательства в ядерной области, как это было до сих пор.