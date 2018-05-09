Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,23%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, технологий и сырья.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 поднялся на 0,23%, достигнув 3-месячного максимума, индекс SBF 120 подорожал на 0,21%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 0,91 п. (3,38%), закрывшись на отметке в 27,85. Котировки Total SA (PA:TOTF) выросли на 0,97 п. (1,87%), завершив торги на уровне 52,78. Бумаги STMicroelectronics NV (PA:STM) выросли в цене на 0,290 п. (1,48%), закрывшись на отметке 19,885.

Лидерами падения стали акции Peugeot SA (PA:PEUP), цена которых упала на 0,30 п. (1,48%), завершив сессию на отметке 20,01. Акции Airbus Group SE (PA:AIR) поднялись на 1,05 п. (1,05%), закрывшись на уровне 99,19, а Kering SA (PA:PRTP) снизились в цене на 4,90 п. (1,01%) и завершили торги на отметке 480,60.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Vallourec SA (PA:VLLP), которые подорожали на 3,74% до отметки 5,080, TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые набрали 3,38%, закрывшись на уровне 27,85, а также акции Soitec SA (PA:SOIT), которые повысились на 2,76%, завершив сессию на отметке 76,200.

Лидерами падения стали акции Suez SA (PA:SEVI), которые снизились в цене на 8,79%, закрывшись на отметке 11,930. Акции компании Europcar Groupe SA (PA:EUCAR) потеряли 2,87% и завершили сессию на уровне 9,49. Котировки Casino Guichard Perrachon SA (PA:CASP) снизились в цене на 2,72% до отметки 41,87.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (306) превысило количество закрывшихся в минусе (241), а котировки 93 акций практически не изменились.

Котировки акций Total SA (PA:TOTF) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 1,87%, 0,97 п., и завершили торги на отметке 52,78. Котировки акций Soitec SA (PA:SOIT) выросли до максимума, поднявшись на 2,76%, 2,050 п., и завершили торги на отметке 76,200.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 1,75% до отметки 12.48.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне потерял 0,11%, или 1,40, достигнув отметки $1.312,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 3,14%, или 2,17, до $71,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 3,09%, или 2,31, до отметки $77,16 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,14% до 1,1848, а котировки EUR/GBP упали на 0,23%, достигнув отметки 0,8741.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,02% до 92,92.