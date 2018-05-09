Бензин дорожает из-за внешних цен

Розничные цены на бензин на столичных автозаправочных станциях за апрель выросли почти на 1,25 рубля. Стоимость АИ-92 составляет почти 40 рублей за литр. Многие эксперты прогнозируют продолжение роста цен. В чем причины подорожания топлива и какими методами можно урегулировать ситуацию, «ВМ» рассказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша

— Евгений Александрович, в чем причина внезапного роста рыночных цен на топливо?

— Поскольку рынок у нас является конкурентным, сами по себе рыночные цены расти не могут. И причина такой тенденции на самом деле только одна — безудержный рост цен оптовых. Оптовые цены растут почти на тысячу рублей за тонну в день, вследствие этого рыночные — на 20 копеек в неделю. С начала этого года, кстати, рост оптового ценника составил почти 30 процентов.

— Чем же в таком случае обусловлен рост стоимости оптовых закупок?

— Большую роль играют налоговые маневры, которые делают невыгодной переработку продукции для нефтяных компаний. Сказался и сильный рост внешних цен на нефтепродукты. Если раньше этот аспект компенсировался ростом рубля относительно доллара, то сейчас и этого нет. Нефть дорожает, рубль — дешевеет, уравновешивать попросту нечему.

— Биржевые цены какую-то роль играют?

— Разумеется. Это сложно понять рядовому потребителю, но так или иначе именно биржевые цены являются некими индикаторами. А ими сейчас крупные игроки попросту манипулируют, причем довольно сильно.

— Кто же контролирует этот процесс?

— Есть ли способ как-то искусственно «сбить» неконтролируемый рост цен на бензин?

— Необходимо увеличивать объем производства, тем самым обеспечивая префицит предложений на рынке. В первую очередь, важно нарастить объем именно биржевых торгов нефтепродуктами. Если в начале года, когда оптовые цены несколько упали, через биржу продавалось порядка 50–60 тысяч тонн бензина в сутки, то сейчас эти цифры снизились до 10–12 тысяч. Однако отмечу, что такой подход невыгоден уже нефтяным компаниям. И все же задача Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики — отстаивать интересы потребителей.

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