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Вложения в доллар и евро стали самыми прибыльными с начала года
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Вложения в доллар и евро стали самыми прибыльными с начала года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом говорится в исследовании, опубликованном компанией «ФинЭкспертиза». Аналитики проводили расчеты реальной рублевой доходности основных инструментов инвестирования по открытым источникам.
Лидером рейтинга стали банковские вклады в евро — их реальная доходность составила 3,72 процента, на втором месте — наличные сбережения в той же валюте с 3,5 процента. Долларовые депозиты принесли инвесторам с начала года 2,8 процента доходности, доллары наличными — 2,5 процента. Такая доходность объясняется апрельским падением курса рубля из-за расширения санкций. Пятое место — у рублевых банковских вкладов с 1,7 процента. Доходность ниже процента показали фонды облигаций и фонды акций.
В зоне слабой отрицательной доходности оказались наличные рублевые сбережения и недвижимость, следует из расчетов аналитиков. ОМС в золоте, серебре, платине и палладии показывали отрицательную доходность от 5,4 до почти 18 процентов. Лидер по отрицательной доходности с начала года — биткоин с 19,5 процента. При этом в первые четыре месяца прошлого года, когда курс самой популярной криптовалюты непрерывно рос, биткоин стал лидером аналогичного рейтинга доходности.
В ближайшее время интересными инструментами для инвестиций могут стать рублевые активы
В ближайшее время интересными инструментами инвестиций на фоне дорогой нефти и без геополитических рисков станут не валютные, а рублевые активы, полагает партнер «ФинЭкспертизы» Алексей Баскаков. По его мнению, в топ-3 перспективных вложений в 2018 году войдут недвижимость (повлияет рост спроса на жилье на фоне низких ставок по ипотеке), облигации федерального займа и рублевые депозиты в банках второго эшелона. Криптовалюта будет расти, но медленно, допускает Баскаков.
У каждого инструмента инвестирования есть подводные камни, напоминает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов. В частности, у недвижимости это невозможность ее быстро продать, а также факторы, которые инвестор не всегда может прогнозировать — например, строительство завода рядом с домом через несколько лет. В любом случае одно из условий успешного инвестирования — это покупка активов в кризис (по сути — по низкой стоимости). Такой подход обеспечит приобретение по привлекательной цене и в перспективе создаст хорошую премию к капиталу, говорит Дроздов.
При выборе инструментов для инвестирования стоит учитывать не только потенциальную доходность, но и сопряженные риски, поэтому для начала стоит определиться с тем, насколько консервативный или, наоборот, агрессивный профиль у инвестора, продолжает аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Срок инвестирования — еще один важнейший параметр, говорит она.
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