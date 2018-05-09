Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству 

Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сико сегодня в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ совместно подписали меморандум «Об усилении сотрудничества в сфере торговли услугами», а Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и министерство коммерции КНР подписали совместно с министерством иностранных дел Японии и министерством экономики и промышленности Японии меморандум «О сотрудничестве Китая и Японии на третьих рынках».
Стороны договорились о создании «двустороннего механизма сотрудничества в сфере торговли услугами» и об активном стимулировании взаимовыгодного сотрудничества в сфере услуг, а также об укреплении сотрудничества на третьих рынках, о создании в рамках механизма Китайско-японского экономического диалога на высоком уровне межведомственного «рабочего механизма в сфере продвижения сотрудничества Китая и Японии на третьих рынках» и о проведении «Форума по сотрудничеству Китая и Японии на третьих рынках».
В настоящее время отмечается тренд на стабилизацию и новый рост торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Японией. В 2017 году общий объем двусторонней торговли вновь вернулся к отметке в 300 млрд долларов США. —0—