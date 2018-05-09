Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству

Стороны договорились о создании «двустороннего механизма сотрудничества в сфере торговли услугами» и об активном стимулировании взаимовыгодного сотрудничества в сфере услуг, а также об укреплении сотрудничества на третьих рынках, о создании в рамках механизма Китайско-японского экономического диалога на высоком уровне межведомственного «рабочего механизма в сфере продвижения сотрудничества Китая и Японии на третьих рынках» и о проведении «Форума по сотрудничеству Китая и Японии на третьих рынках».

В настоящее время отмечается тренд на стабилизацию и новый рост торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Японией. В 2017 году общий объем двусторонней торговли вновь вернулся к отметке в 300 млрд долларов США. —0—