Ещё
Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству 

ИА Синьхуа 1 час назад
Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сико сегодня в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ совместно подписали меморандум «Об усилении сотрудничества в сфере торговли услугами», а Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и министерство коммерции КНР подписали совместно с министерством иностранных дел Японии и министерством экономики и промышленности Японии меморандум «О сотрудничестве Китая и Японии на третьих рынках».
Стороны договорились о создании «двустороннего механизма сотрудничества в сфере торговли услугами» и об активном стимулировании взаимовыгодного сотрудничества в сфере услуг, а также об укреплении сотрудничества на третьих рынках, о создании в рамках механизма Китайско-японского экономического диалога на высоком уровне межведомственного «рабочего механизма в сфере продвижения сотрудничества Китая и Японии на третьих рынках» и о проведении «Форума по сотрудничеству Китая и Японии на третьих рынках».
В настоящее время отмечается тренд на стабилизацию и новый рост торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Японией. В 2017 году общий объем двусторонней торговли вновь вернулся к отметке в 300 млрд долларов США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики Срочно: ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку У. Баффетт назвал развитие китайской экономики чудом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине239
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов390
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»126
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент181
В Москву вернется минусовая температура13
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение