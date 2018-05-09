Рынок акций Греции закрылся ростом, Athens General Composite прибавил 0,09%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов розничной торговли, телекоммуникаций и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite вырос на 0,09%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Folli Follie (AT:HDFr), которые подорожали на 0,70 п. (8,19%), закрывшись на отметке в 9,25. Котировки Intralot (AT:INLr) выросли на 0,036 п. (4,09%), завершив торги на уровне 0,916. Бумаги Selonda Aquaculture SA (AT:SELr) выросли в цене на 0,0055 п. (3,43%), закрывшись на отметке 0,1660.

Лидерами падения стали акции Crete Plastics SA (AT:PLAKR), цена которых упала на 0,500 п. (3,55%), завершив сессию на отметке 13,600. Акции Flexopack SA (AT:FLXr) поднялись на 0,2500 п. (3,47%), закрывшись на уровне 6,9500, а Marfin Invest (AT:MRFr) снизились в цене на 0,003 п. (2,28%) и завершили торги на отметке 0,137.

На фондовой бирже Афин количество подорожавших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в минусе (54), а котировки 15 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,12%, или 1,60, достигнув отметки $1.315,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне выросли на 2,77%, или 1,91, до $70,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подорожали на 2,90%, или 2,17, до отметки $77,02 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,03% до 1,1862, а котировки EUR/GBP упали на 0,33%, достигнув отметки 0,8732.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,06% до 92,88.