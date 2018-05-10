Рынок акций Греции закрылся падением, Athens General Composite снизился на 0,12%

Investing.com — Фондовый рынок Греции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, розничной торговли и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Афин Athens General Composite снизился на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Athens General Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Selonda Aquaculture SA (AT:SELr), которые подорожали на 0,0110 п. (6,63%), закрывшись на отметке в 0,1770. Котировки Centric Hold (AT:DESr) выросли на 0,009 п. (6,62%), завершив торги на уровне 0,147. Бумаги Korres (AT:KRRr) выросли в цене на 0,200 п. (3,94%), закрывшись на отметке 5,080.

Лидерами падения стали акции Flexopack SA (AT:FLXr), цена которых упала на 0,3500 п. (5,04%), завершив сессию на отметке 6,6000. Акции Public Power (AT:DEHr) поднялись на 0,09 п. (3,80%), закрывшись на уровне 2,28, а Intralot (AT:INLr) снизились в цене на 0,032 п. (3,49%) и завершили торги на отметке 0,884.

На фондовой бирже Афин количество подешевевших бумаг (60) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций Korres (AT:KRRr) выросли до максимума, поднявшись на 3,94%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 5,080.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,34%, или 4,40, достигнув отметки $1.317,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 0,20%, или 0,14, до $71,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июле подешевели на 0,23%, или 0,18, до отметки $77,03 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,30% до 1,1886, а котировки EUR/GBP повысились на 0,71%, достигнув отметки 0,8810.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 92,78.