Ещё
Ли Кэцян: Китай предоставит Японии инвестиционную квоту в размере 200 млрд юаней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ли Кэцян: Китай предоставит Японии инвестиционную квоту в размере 200 млрд юаней 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
На встрече Ли Кэцян заявил, что в новых условиях Пекин и Токио должны с учетом потребностей собственного развития усилить сотрудничество в таких ключевых сферах, как энергосбережение и защита окружающей среды, научно-технические инновации, высокотехнологичная промышленность, финансы, шеринг-экономика, медицина и забота о пожилых людях.
По словам китайского премьера, стороны уже достигли принципиального консенсуса по скорейшему подписанию соглашения о валютных свопах, что поможет обеспечению стабильности на финансовом рынке и упрощению инвестиций. Китай решил предоставить Японии квоту квалифицированных иностранных институциональных инвесторов в юанях /RQFII/ в размере 200 млрд юаней /около 31,36 млрд долларов США/ для поддержки активных инвестиций японских финансовых учреждений на рынке капитала КНР. Китайская сторона позитивно относится к вопросу о создании центра юаневых расчетов в Токио. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий для ЕС, Канады и Мексики У. Баффетт назвал развитие китайской экономики чудом Рост ВВП Узбекистана по итогам I квартала составил 5,1 проц.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде324
Путин спас ветерана на параде Победы460
Решение США по Ирану оказалось выгодно России24
Лондон сделал заявление по сделке с Ираном27
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы334
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
00:52
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде
Политика Происшествия
10:25
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение