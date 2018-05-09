Ли Кэцян: Китай предоставит Японии инвестиционную квоту в размере 200 млрд юаней

На встрече Ли Кэцян заявил, что в новых условиях Пекин и Токио должны с учетом потребностей собственного развития усилить сотрудничество в таких ключевых сферах, как энергосбережение и защита окружающей среды, научно-технические инновации, высокотехнологичная промышленность, финансы, шеринг-экономика, медицина и забота о пожилых людях.