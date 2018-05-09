Ли Кэцян: Китай предоставит Японии инвестиционную квоту в размере 200 млрд юаней 

Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду провел переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
На встрече Ли Кэцян заявил, что в новых условиях Пекин и Токио должны с учетом потребностей собственного развития усилить сотрудничество в таких ключевых сферах, как энергосбережение и защита окружающей среды, научно-технические инновации, высокотехнологичная промышленность, финансы, шеринг-экономика, медицина и забота о пожилых людях.
По словам китайского премьера, стороны уже достигли принципиального консенсуса по скорейшему подписанию соглашения о валютных свопах, что поможет обеспечению стабильности на финансовом рынке и упрощению инвестиций. Китай решил предоставить Японии квоту квалифицированных иностранных институциональных инвесторов в юанях /RQFII/ в размере 200 млрд юаней /около 31,36 млрд долларов США/ для поддержки активных инвестиций японских финансовых учреждений на рынке капитала КНР. Китайская сторона позитивно относится к вопросу о создании центра юаневых расчетов в Токио. —0—