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Польша начала расследование из-за «Северного потока-2»
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Польша начала расследование из-за «Северного потока-2» 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Frank Hormann / AP
Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK) начало антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» и пяти компаний, финансирующих «Северный поток-2». Об этом сообщается на сайте UOKiK.
В 2016 году Польша не разрешила участникам проекта создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. После этого «Газпром», Shell, Uniper, Wintershall и другие участники консорциума отозвали соответствующую заявку.
Как полагает UOKiK, несмотря на это, компании все же продолжили финансирование строительства «Северного потока», что считается нарушением антимонопольного законодательства. Если данный факт подтвердится, консорциуму грозит штраф до 10 процентов от суммы годового оборота.
Кроме того, антимонопольное ведомство может распорядиться продать часть активов партнерства и распустить его.
Второй «Северный поток» должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Первый «Северный поток» транспортирует 55 миллиардов кубометров газа в год по двум ниткам, второй газопровод рассчитан на такую же мощность.
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