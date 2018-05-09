На украинских автозаправках снова подорожал сжиженный газ

По данным консалтинговой компании UPECO, которая ссылается на результаты ежедневного мониторинга рынка моторного топлива, некоторые сети украинских автозаправочных станций 7-8 мая подняли цены на автогаз на 10-36 копеек за литр.