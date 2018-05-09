На украинских автозаправках снова подорожал сжиженный газ 

По данным консалтинговой компании UPECO, которая ссылается на результаты ежедневного мониторинга рынка моторного топлива, некоторые сети украинских автозаправочных станций 7-8 мая подняли цены на автогаз на 10-36 копеек за литр.
Например, в сетях «Катрал Юг» сжиженный газ подорожал на 10 копеек и сейчас стоит 13,17 грн за литр. На 20 копеек выросла стоимость автогаза на заправках ОККО (сейчас 13,69 грн за литр), «Параллель» (сейчас 13,29 грн за литр) и «РУР Групп» (сейчас 12,79 грн за литр). На 36 копеек поднялась цена за литр топлива в сети «Татнефть-АЗС-Украина» (сейчас 12,96 грн за литр). Восьмого мая средняя цена автогаза в Украине поднялась до12,83 грн, пишет УНИАН. «Рост цен обусловлен тремя факторами: с мая начался сезон высокого потребления автогаза; по стоимости нефти на мировом рынке пошел рост стоимости импортного сжиженного газа; ряд производителей, а именно Мозырский НПЗ (Беларусь), Шебелинский ГПЗ («Укргаздобыча»), а также Гнединцевский ГПЗ («Укрнафта»), становятся на ремонт», — объяснил Александр Сиренко, аналитик UPECO. По его мнению, сейчас рост цен на топливо может вызвать любой фактор или новость.